Связь с Украиной, мнение об СВО, новые фильмы: как живет актер Бондаренко

Актер Станислав Бондаренко продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о спецоперации?

Чем известен Бондаренко

Станислав Бондаренко родился 2 июля 1985 года в украинском Днепрорудном Запорожской области, но в 11-летнем возрасте с семьей переехал в Москву.

Бондаренко окончил ГИТИС. Он снимался в картинах «Талисман любви», «Женщина, не склонная к авантюрам», «Провинциалка», «Ищу тебя», «Нелюбимый», «Поцелуй судьбы», «Золотая клетка», «Непридуманная жизнь», «Анна с Молдаванки», «Во имя любви», «Три королевы», «Частная жизнь», «Стикер», «Странный дом», «УничтоЖанна», «Идеальная жертва», «Курьеры» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Бондаренко

Первой женой Станислава Бондаренко была экономист Юлия Чиплиева. В браке родился сын Марк, но спустя время супруги развелись.

Сейчас актер женат на предпринимательнице и модели Аурелии Алехиной. Они воспитывают двух дочерей: Алексию и Микаэлу.

«Это второй брак. После первого брака я не хотел свадьбу, естественно. Я фантазию не проявлял никакую. Делая предложение, даже не думал, будет ли у нас свадьба и какая. Я узнаю, что Аурелия забеременела, я побежал быстро купил кольцо и отдал ей: „Вот тебе — выходи замуж!“» — вспоминал он в программе «Звезды сошлись».

Станислав Бондаренко и Аурелия Алехина Фото: Социальные сети

Что Бондаренко говорил о спецоперации

Станислав Бондаренко родился на Украине, но с 11-летнего возраста живет в России. Артист подчеркивал, что именно РФ считает своей родиной.

Бондаренко поддерживает спецоперацию и не видит в этом предательства.

«К негативу я отношусь спокойно. Предателем родины Украины себя не считаю. Ни один из родственников не назвал меня предателем, ни один не позвонил и не сказал, что я предал род. Моя родина на данный момент — Российская Федерация, где я живу уже долгое время. Здесь рождены мои дети. Я воспитываю детей по тем правилам, которые есть здесь. Я общаюсь даже с офицерами. Россия — великая и сильная страна. И если часть Украины хочет победить великую страну Россию, то это для меня становится смешным», — рассказал он в передаче «Жизнь и судьба».

Чем сейчас занимается Бондаренко

Станислав Бондаренко продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Охота на мужчин», «Бывшие», «Как важно быть серьезным», «Мы летим, или Боинг-Боинг», «Бесприданница» и «Тайга, или Провинциальные анекдоты».

В скором времени также выйдут картины «Ревизоры», «Шанс», «Лермонтов & Блок», «Приговор», «Кукушонок» и «Анна с Молдаванки. 5 лет спустя» с его участием.

