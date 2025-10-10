Развод с Джиганом, измены, четверо детей и коза: как живет Оксана Самойлова

Оксана Самойлова обрела популярность благодаря блогу в социальных сетях и браку с рэпером Джиганом. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь, действительно ли она разводится с музыкантом?

Чем известна Самойлова

Оксана Самойлова родилась 27 апреля 1988 года в Ухте. После окончания школы поступила в местный вуз на специальность «связи с общественностью», но на третьем курсе обучения оставила учебу и переехала в Москву, где начала работать моделью, снималась для журнала MAXIM.

Позднее Самойлова создала бренд одежды, линии уходовой косметики и начала активно вести блог в социальных сетях, где продавала рекламу и различные курсы. В 2023 году Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам двух компаний блогера, организовав проверку ее деятельности. По данным Telegram-канала Mash, тогда долг Самойловой перед ФНС превысил 50 млн рублей, но был погашен.

Что известно о личной жизни и разводе Самойловой

Оксана Самойлова с 2012 года состоит в браке с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн). Пара познакомилась в ночном клубе в Москве и на момент официальной регистрации отношений воспитывала дочь Алиэлу, родившуюся в 2011 году.

В 2014 году у пары родилась дочь Лея, в 2017-м — дочь Мая, в 2020 году — сын Давид. Мальчик появился на свет в Майами. Рождение наследника сопровождалось громким скандалом: рэпер злоупотреблял запрещенными веществами и попал в реабилитационный центр в США. Тогда Самойлова подала на развод, в том числе из-за измен.

«Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Я верила, потому что сама не способна на такие обманы, потому что добрая и наивная», — говорила она.

Однако тогда на судебное заседание по бракоразводному процессу супруги не явились.

Оксана Самойлова и Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Накануне, 10 октября, стало известно, что Самойлова вновь подала на развод с Джиганом. Артисты не комментировали ситуацию в семье, однако Самойлова незадолго до появления соответствующей новости оставила пост в соцсетях.

«Мам, твоя девочка так устала быть сильной», — написала Самойлова.

Блогер и телеведущая Виктория Боня заявила NEWS.ru, что в отношениях знаменитостей наступил переломный момент.

«Если она сейчас приняла такое решение, значит, есть на то веская причина. Прощать и отпускать человека, с которым ты провел столько лет, — это говорит о том, что достигнута какая-то крайняя точка. Я точно знаю, что Денис любит Оксану и что Оксана любит Дениса. Может быть, это уже не страсть, а более глубокая человеческая любовь. Иногда бывает последняя капля, которая переполняет чашу», — сказала она.

Музыкальный продюсер Павел Рудченко не исключает, что новость о разводе могла появиться для поднятия хайпа. В интервью NEWS.ru он предположил, что пара хочет привлечь внимание аудитории к новому треку исполнителя.

Чем сейчас занимается Самойлова

Оксана Самойлова продолжает вести блог в социальных сетях и работать над личными брендами, учится на нутрициолога. После появления новостей о разводе она сообщила в личном Telegram-канале, что запускает розыгрыш призов.

Осенью у Самойловой появилась коза по кличке Мими. Джиган подарил ее жене после участия в шоу «Большое переселение» на ТНТ. Супруги в нем менялись жизнью с обычными людьми из глухой деревни.

