Свистящие ветра и холодрыга до -5? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В выходные дни в Москве и Московской области температура воздуха будет соответствовать климатической норме, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на 11 и 12 октября, ждать ли свистящих ветров и холодрыги до -5 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Михаила Леуса, воздух в Москве 11 и 12 октября в дневное время будет прогреваться до +10 градусов.

«В субботу и воскресенье — около +10 градусов, что как раз и соответствует климатической норме этих дней октября. Атмосферное давление будет падать и в конце недели опустится на восемь единиц ниже положенного. Так что пока в обозримом прогностическом будущем перехода осени в фазу предзимья не просматривается. До середины октября ни возвращения заморозков, ни перехода осадков в смешанную фазу не ожидается, а температурный фон в предстоящие 10 дней будет на 1–3 градуса выше климатической нормы», — отметил он.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ночные часы в ближайшие выходные столбики термометров будут опускаться до +5 градусов.

«В выходные по ночам — от +5 до +8 градусов, после полудня не выше +7–10 градусов, что соответствует норме климата октября. Это только начало похолодания! На следующей неделе нас ждет уже глубокая осень», — подчеркнул синоптик.

По данным метеорологических центров, в субботу, 11 октября, погода в российской столице будет облачной с небольшим, а местами умеренным дождем. Температура в ночные и утренние часы составит от +7 до +9 градусов. Днем воздух в столице прогреется до +10–12 градусов, в то время как по области будет чуть прохладнее — от +7 до +12 градусов. Ветер будет западным, его скорость составит 4–9 м/с. Атмосферное давление будет низким, около 740–743 мм рт. ст.

Воскресенье, 12 октября, принесет с собой дальнейшее похолодание. Ночью столбики термометров опустятся до +5–7 градусов в Москве и до +3–8 градусов по области. Днем температура и вовсе не поднимется выше +7–9 градусов. Ветер усилится, став западным или северо-западным, с порывами до 3–4 м/с. Атмосферное давление останется низким, примерно 739 мм рт. ст.

Таким образом, в Москве в выходные дни свистящих ветров и холодрыги до -5 градусов не ожидается.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 октября в Санкт-Петербурге будет облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью южный, юго-западный, умеренный, днем — западный, северо-западный, умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха ночью — от +6 до +8 градусов, днем — от +8 до +10 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

В воскресенье, 12 октября, ночью столбики термометров в Северной столице покажут +6–7 градусов, а днем воздух прогреется до +7–8 градусов. Погода будет пасмурной, с обложными облаками и слабым дождем, который временами может усиливаться. Сохранится ветер западного направления. Атмосферное давление останется низким, в районе 752–754 мм рт. ст.

