Погода в Москве в пятницу, 10 октября: ждать ли дожди и резкое похолодание

В Москве и Московской области завтра, 10 октября, ожидаются умеренные дожди, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 10 октября

В Москве завтра, 10 октября, в дневное время столбики термометров поднимутся только до +11 градусов.

«10 октября будет облачная погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Температура в Москве ночью — от +7 до +9 градусов, по области — от +4 до +9 градусов. Температура днем в Москве — от +9 до +11 градусов, по области — от +7 до +12 градусов. Ветер восточный и юго-восточный, 4–9 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в конце недели в столичный регион придет осеннее похолодание.

«Завтра, 10 октября, забарабанит дождь. Ночью — от +8 до +11 градусов, днем — от +10 до +13 градусов. В выходные по ночам — от +5 до +8 градусов, после полудня не выше +7–10 градусов, что соответствует норме климата октября. Это только начало похолодания! На следующей неделе нас ждет уже глубокая осень», — рассказал синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По информации метеорологических центров, утро в Москве начнется с облачной погоды без осадков и температурой около +9–10 градусов. В течение дня воздух прогреется до максимума, который, по разным оценкам, составит от +12 до +14 градусов. Атмосферное давление будет низким, около 742–756 мм рт. ст., а ветер будет преимущественно восточного или юго-восточного направления слабой силы, около 2–4 м/с. К вечеру прогнозируется появление слабого дождя, который может продолжиться и в ночное время. Ночью столбик термометра опустится до +5–7 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 10 октября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 октября в Санкт-Петербурге ожидаются дожди.

«10 октября будет облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Ветер ночью южный, юго-восточный, днём — южный, юго-западный, слабый. Температура ночью — от +7 до +9 градусов. Днем — от +11 до +13 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, утро 10 октября в Северной столице начнется с облачной погоды и небольшого дождя. Температура воздуха составит около +8 градусов. Днем погода улучшится. Небо останется пасмурным, но дождь маловероятен. Воздух прогреется до +10–11 градусов, хотя ощущаться это будет прохладнее. Ветер ослабеет и станет южным, его скорость не превысит 2–4 м/с. Атмосферное давление останется стабильно низким, на отметке около 753–755 мм рт. ст. К вечеру облака снова сгустятся, но погода останется сухой, а температура плавно опустится до +7–8 градусов.

