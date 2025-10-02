Промозглая слякоть и тепло до +10? Погода в Москве в ноябре: чего ждать

Промозглая слякоть и тепло до +10? Погода в Москве в ноябре: чего ждать

Среднесуточная температура воздуха ниже нуля установится в Москве ближе к середине ноября, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о прогнозе погоды в российской столице в конце осени, ждать ли промозглой слякоти и тепла до +10 градусов?

Какая погода в Москве в ноябре

По словам Евгения Тишковца, в ноябре 2025 года среднемесячная температура в столичном регионе ожидается на три градуса выше многолетних значений.

«Метеорологическая осень продержится как минимум до середины ноября, после чего среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется ниже нуля, осадки станут выпадать преимущественно в твердой фазе. К концу ноября начнет формироваться снежный покров», — заявил синоптик.

По предварительным данным метеоцентров, начало месяца будет относительно мягким. Дневные температуры составят — от +3 до +6 градусов, а ночные — от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление будет стабильным, в среднем 748 мм ртутного столба, а ветер ожидается юго-западный.

В течение второй недели ноября станет заметно прохладнее. Днем столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов, а ночью — около 0 градусов с вероятностью первых заморозков к концу недели до -1 градуса. С 15 по 21 ноября температурный фон продолжит опускаться. Прогнозируется, что днем будет не более +2 градусов, а ночью — устойчиво от -1 до -2 градусов. Погода ожидается пасмурной, с осадками в виде дождя, которые к вечеру могут перейти в мокрый снег.

Последняя неделя месяца окончательно введет москвичей в предзимье. Ожидаются слабо отрицательные температуры. Днем около 0 градусов, ночью — до -5 градусов. Погода будет преимущественно облачной, с периодами снежных осадков.

Таким образом, в ноябре в Москве в конце осени промозглой слякоти и тепла до +10 градусов не прогнозируется.

Какая погода в Санкт-Петербурге в ноябре

Ноябрь 2025 года в Северной столице, согласно обобщенному прогнозу, будет характеризоваться постепенным понижением температурного фона от первых чисел к последним.

Начало месяца ожидается относительно мягким. Прогнозы сходятся в том, что дневные температуры будут держаться в диапазоне — от +3 до +6 градусов, а ночные — составлять от 0 до +3 градусов. Погода будет преимущественно облачной, с высокой вероятностью осадков. К концу месяца станет заметно холоднее.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В последнюю неделю ноября стоит ожидать дневных температур около 0 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до -4 градусов. Возможны первые устойчивые заморозки и осадки в виде мокрого снега.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 2 октября: что завтра, боли, гипертонический криз

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 октября: где сбои в России

Рубль вновь упадет? Курс сегодня, 2 октября, что с долларом, евро и юанем