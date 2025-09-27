Густые снегопады и холодрыга до −22? Погода в Москве в декабре: чего ждать

Декабрь 2025 года в Москве ожидается умеренно холодным, с температурами, близкими к климатической норме, и характерными для этого времени года осадками. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на первый месяц зимы, ждать ли густых снегопадов и холодрыги до −22 градусов?

Какая погода будет в Москве в декабре

По предварительным данным метеорологических сервисов, начало декабря встретит москвичей самыми мягкими погодными условиями за весь период. Дневная температура будет колебаться около −2 градусов, а ночная — опускаться до −6 градусов. Ожидается облачная погода с небольшими снегопадами. Атмосферное давление будет стабильным — около 747 мм ртутного столба.

В середине месяца прогнозируется заметное похолодание. Столбики термометров днем будут показывать от −4 до −8 градусов, а ночью — до −10 градусов. Этот период будет одним из самых снежных в месяце. Ветер усилится до 4–5 метров в секунду.

Конец декабря сохранит прохладную погоду. Дневные температуры составят от −3 до −8 градусов, ночные — около −10 градусов. Осадки будут выпадать регулярно, создавая устойчивый снежный покров. Новогодняя ночь, согласно прогнозу, встретит москвичей температурой около −3 градусов и возможным легким снегом.

Метеорологи отмечают, что предстоящая погода соответствует сезонным нормам для Центральной России и не предполагает аномальных явлений. Несмотря на общую мягкость, месяц будет ощущаться как классическая русская зима с морозом и снегом.

Таким образом, в Москве в декабре ожидаются густые снегопады, но холодрыги до −22 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в декабре

По предварительным данным метеосервисов, жителей и гостей Санкт-Петербурга ждет мягкое начало календарной зимы. Декабрь 2025 года в городе ожидается аномально теплым, с температурами, превышающими климатическую норму, и частыми осадками, что создаст повышенный риск гололедицы.

Первая декада месяца начнется с относительно мягкой погоды. Дневные температуры будут колебаться около 0 градусов, а ночные — составлять от −3 до −4 градусов. Атмосферное давление будет стабильно высоким (около 760 мм ртутного столба).

В середине месяца прогнозируется постепенное похолодание. Дневные температуры опустятся до −2 градусов, а ночью будет холоднее — до −5 градусов. Возрастет и скорость ветра, что приведет к усилению ощущения холода.

Конец месяца станет самым холодным периодом в Северной столице. Столбики термометров днем будут показывать от −3 до −7 градусов, а ночью — опускаться до −10 градусов. Период перед новогодней ночью, согласно прогнозам, будет облачным, с небольшим снегом и температурой около −5 градусов.

Главной особенностью декабря 2025 года может стать аномально теплая погода для Северо-Западного региона России. Ожидается, что осадки будут выпадать не только в виде снега, но и в виде дождя и мокрого снега, что повысит риск образования гололедицы на дорогах и тротуарах.

