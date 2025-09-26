Штормовой ветер и холод до -10? Погода в Москве в начале октября: что ждать

Штормовой ветер и холод до -10? Погода в Москве в начале октября: что ждать

Начало октября в Москве ожидается относительно сухим, но уже к середине периода вероятность дождей значительно возрастет. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице в первой декаде второго осеннего месяца, ждать ли штормового ветра и холода до -10 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале октября

По предварительным данным метеосервисов, в начале октября в Москве температура воздуха будет постепенно снижаться, когда в первые дни столбик термометра может подниматься до +16 градусов, то к 10 октября дневная температура не превысит +10 градусов. Ночные температуры также покажут отрицательную динамику, опустившись с +5–8 градусов в начале периода до +3–5 градусов к концу декады.

В период с 1 по 3 октября ожидается переменная облачность с температурой днем до +12–13 градусов и ночью — около +4 градусов. Прогнозируется высокая вероятность дождя, однако температура сохранится на уровне +12–14 градусов днем.

С 4 по 6 октября ожидается период более теплой погоды в первой декаде. Дневная температура поднимется до +15–16 градусов. Ночью будет около +3 градусов.

С 7 по 10 октября начнется устойчивое похолодание. Дневные температуры опустятся до +11 градусов, а затем и до +8–10 градусов. Ночью столбики термометров будут показывать +3–5 градусов.

Атмосферное давление в течение всего периода будет колебаться вблизи нормы, преимущественно в диапазоне 745–755 мм ртутного столба, без резких перепадов. Влажность воздуха будет высокой, особенно в дождливые дни, достигая 80–85%.

Также метеоролог Александр Сергеев в беседе с NEWS.ru сообщил, что в первой декаде октября стоит ждать настоящих заморозков.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«В первой декаде октября на европейской территории России следует ждать ощутимых заморозков. Мы начнем стремительно перемещаться в зимний режим. Пока все говорит о том, что никакого мягкого вхождения в холода не произойдет. Аномально холодная погода, похоже, станет своего рода холодным душем для россиян», — пояснил он.

Таким образом, в российской столице в начале октября штормового ветра и холода до -10 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале октября

Первая декада октября в Санкт-Петербурге ожидается прохладной, влажной и преимущественно пасмурной. Жителей города ждет классическая осенняя погода с частыми дождями и постепенным понижением температуры воздуха.

Начало месяца встретит петербуржцев самыми теплыми днями периода. Ожидается облачная погода с температурой днем +11–13 градусов, а ночью — +5–6 градусов. Осадки вероятны, но не будут продолжительными. Ветер прогнозируется южный, умеренной силы.

Середина периода будет характеризоваться неустойчивыми условиями. 5 и 6 октября столбики термометров покажут не более +10–13 градусов днем и +5–9 градусов ночью. Вероятность дождей возрастет, а небо будет преимущественно затянуто облаками.

Завершающие дни периода принесут ощутимое осеннее похолодание в Северную столицу. Дневная температура устойчиво опустится до +8 градусов, а ночная — до +3 градусов. Атмосферное давление будет в пределах нормы — около 759–763 мм ртутного столба.

Читайте также:

Обильные снегопады и холод до -20? Погода в Москве в декабре: чего ждать

Рубль ждет провал? Курс сегодня, 26 сентября, что с долларом, евро и юанем

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 сентября: где сбои в РФ