Противные ветра и похолодание до -5? Погода в Москве в октябре: чего ждать

В первой декаде октября стоит ждать настоящих заморозков, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на второй месяц осени, ждать ли противных ветров и похолодания до -5 градусов?

Какая погода будет в Москве в октябре

По словам Александра Сергеева, в начале октября столбики термометров в Москве в дневное время будут подниматься только до +7–10 градусов.

«В первой декаде октября на европейской территории России следует ждать ощутимых заморозков. Мы начнем стремительно перемещаться в зимний режим. Пока все говорит о том, что никакого мягкого вхождения в холода не произойдет. Аномально холодная погода, похоже, станет своего рода холодным душем для россиян», — пояснил он.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что октябрь 2025 года будет на 2 градуса теплее нормы с нормальным для середины осени количеством осадков.

«По климату, среднесуточная температура в Москве становится ниже +8 градусов с 6 октября, то есть наступит отопительный сезон, или коммунальная осень! Автомобильная осень, когда среднесуточная температура воздуха станет ниже +5 градусов, наступит на стыке октября и ноября, тогда и ожидается старт мероприятий по переобуванию автомобилей на зимние шины», — отмечал метеоролог.

По предварительным данным метеосервисов, в начале месяца погода порадует москвичей относительно теплыми днями. Ожидаются осадки в виде дождя, а столбики термометров будут подниматься до +10–12 градусов. Вторая неделя месяца ознаменуется постепенным похолоданием. К 10 октября дневная температура не превысит +10 градусов, а ночная опустится до +5 градусов. Ветер усилится до 8–10 м/с, осадки станут менее интенсивными, но будут продолжаться периодически.

С 15 октября в российскую столицу придет настоящее осеннее похолодание. Дневная температура не будет подниматься выше +8–10 градусов, а ночная опустится до +3–4 градусов. 20 октября станет одним из самых холодных дней — не выше +8 градусов днем и +3 ночью. К концу месяца москвичей ждут первые заморозки. Ночью температура будет колебаться от +1 до +2 градусов, а днем не превысит +5–6 градусов.

Таким образом, в Москве в октябре противных ветров не ожидается, но возможно похолодание до -5 градусов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в октябре

Октябрь 2025 года в Санкт-Петербурге ожидается типичным для осеннего периода с постепенным похолоданием, частыми дождями и первыми ночными заморозками в конце месяца. Среднемесячная температура составит около +6–8 градусов, что соответствует климатической норме.

В начале месяца погода порадует петербуржцев относительно теплыми днями. Столбики термометров будут показывать до +14 градусов днем и +8 ночью, прогнозируют повсеместные дожди, которые продлятся несколько дней подряд. Вторая неделя месяца ознаменуется постепенным похолоданием. К 10 октября дневная температура не превысит +10 градусов, а ночная опустится до +6 градусов. Ветер усилится до 4–6 м/с, осадки станут менее интенсивными, но будут продолжаться периодически.

С 15 октября в Северную столицу придет настоящее осеннее похолодание. Дневная температура не будет подниматься выше +8–9 градусов, а ночная опустится до +3–5 градусов. К концу месяца петербуржцев ждут первые заморозки: ночью температура будет колебаться от +1 до +2 градусов, а днем не превысит +5–6 градусов.

