Погода в Москве в понедельник, 22 сентября: ждать ли холода и дождей

В Москве и Московской области завтра, 22 сентября, ожидаются порывы ветра до 11 м/с, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на понедельник?

Какая погода будет в Москве 22 сентября

В столичном регионе завтра, 22 сентября, в дневное время столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

«22 сентября будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью — от +14 до +16 градусов, по области — от +11 до +16 градусов. Температура в Москве — от +24 до +26 градусов, по области — от +22 до +27 градусов. Ветер южный и юго-западный, 6–11 м/с», — говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в начале следующей недели в Москве ожидается последний всплеск июльского тепла.

«В понедельник, в условиях относительно солнечной и сухой погоды, ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла, ночью не ниже +12–15 градусов, максимальный термометр покажет +24–27 градусов. После чего стартует стремительное полярное вторжение, и осень начнет генеральное наступление по всем фронтам», — уточнил синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По информации метеорологических центров, утром 22 сентября температура воздуха в российской столице составит +18 градусов, а ощущаться будет как +16 градусов из-за умеренной влажности (91%) и юго-западного ветра со скоростью 5 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне 747 мм ртутного столба. Днем столбики термометров поднимутся до +26 градусов при ясном небе и минимальной облачности. Ощущаемая температура достигнет +24 градусов. Давление немного снизится до 746 мм ртутного столба. Вечером температура плавно опустится до +22 градусов, сохранится ясная погода. Ветер останется юго-западным, но ослабеет до 4 м/с.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 22 сентября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 сентября в Северной столице ожидаются кратковременные дожди.

«22 сентября будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток — от +14 до +16 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем — повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеосервисов, в Петербурге 22 сентября температура воздуха в течение дня составит от +16 градусов ночью до +18 градусов днем. Ощущаемая температура будет ниже фактической из-за высокой влажности (63–82%) и порывистого ветра, достигающего 8–9 м/с в дневные часы. Атмосферное давление сохранится на уровне 749–753 мм ртутного столба, что ниже климатической нормы для этого времени года. Осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня, с вероятностью до 71%.

