Бурные ливни и холодрыга до -5? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

На следующей неделе в Москве ожидается вторжение осени, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на 22 и 23 сентября, ждать ли бурных ливней и холодрыги до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Евгения Тишковца, в понедельник, 22 сентября, в Москве будет стоять июльское тепло, но потом придет волна похолодания.

«В понедельник, в условиях относительно солнечной и сухой погоды, ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла, ночью не ниже +12–15 градусов, максимальный термометр покажет +24–27 градусов. После чего стартует стремительное полярное вторжение, и осень начнет генеральное наступление по всем фронтам. Если во вторник днем — от +16 до +19 градусов, то в среду на фоне обложных дождей уже не выше +12–15 градусов, а в четверг — от +10 до +13 градусов. В следующие выходные в дневные часы в Москве похолодает до +7–12. Наступит настоящая золотая осень!» — пояснил синоптик.

По данным метеорологических сервисов, 22 сентября в российской столице станет аномально теплым днем для конца сентября: температура воздуха днем достигнет +26 градусов при ясном небе и минимальной облачности. Ощущаться погода будет как +26 градусов при умеренной влажности (43%) и юго-западного ветра со скоростью 6 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, что является стабильным показателем для этого времени года. Ночью температура опустится до +16 градусов, сохранится ясная погода без осадков. Такой температурный режим значительно превышает климатическую норму для конца сентября, которая обычно составляет около +16 градусов днем и +10 градусов ночью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторник, 23 сентября, принесет резкое ухудшение погоды: дневная температура не превысит +17 градусов, а ночная составит +11 градусов. Почти весь день будет идти дождь, местами умеренный, с вероятностью осадков 100%. Влажность воздуха повысится до 75–77%, что усилит ощущение прохлады. Ветер сменится на западный и северо-западный со скоростью 3–4 м/с, порывами до 10 м/с. Атмосферное давление немного снизится — до 747–749 мм ртутного столба. Ощущаемая температура из-за дождя и ветра будет на 2–3 градуса ниже фактической.

Таким образом, в Москве в начале следующей недели бурных ливней и холодрыги до 0 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

В начале следующей недели в Санкт-Петербурге прогнозируется резкое ухудшение погодных условий.

Понедельник, 22 сентября, начнется с облачной погоды и дождя. Температура воздуха днем составит +17 градусов, ночью опустится до +10 градусов. Осадки будут слабыми и периодическими, с вероятностью до 78%. Влажность воздуха повысится до 63%, а ветер западного направления усилится до 7–10 м/с, что создаст ощущение прохлады. Атмосферное давление будет низким — около 751–754 мм ртутного столба.

Вторник, 23 сентября, станет в Северной столице еще более холодным и ветреным. Дневная температура не превысит +13 градусов, а ночная опустится до +7 градусов. Ожидается умеренный дождь, который временами будет усиливаться. Вероятность осадков достигнет 66%. Ветер сохранится западный и северо-западный, порывами до 7 м/с, что усилит дискомфорт из-за ощущаемой температуры, которая будет на 3–4 градуса ниже фактической. Атмосферное давление начнет повышаться, достигнув 760 мм ртутного столба к вечеру.

