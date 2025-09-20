Магнитные бури сегодня, 20 сентября: что завтра, сильные боли, давление

Сегодня, 20 сентября, на Земле геомагнитных возмущений не ожидается, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 20 и 21 сентября

По данным экспертов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 20 сентября, составляет всего 3%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 3%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 15%. Вероятность спокойной магнитосферы — 82%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — отметили ученые.

По данным портала my-calend, на Земле фиксируется спокойная геомагнитная обстановка, а ближайшая магнитная буря прогнозируется 21 сентября.

«Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период. Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки», — говорится в публикации сервиса.

Какое влияние сильная магнитная буря оказывает на организм

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор врач-кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с NEWS.ru заявил, что магнитные бури приводят к бурным процессам в организме. По его словам, в этот период число вызовов скорой помощи значительно увеличивается, в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами и бронхиальной астмой.

«Недомогания могут быть связаны с изменением скорости ветра или артериального давления. Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к гипертоническому кризу. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — пояснил кардиолог.

Врач-терапевт Искандар Хасанов советует во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами, а при недомогании принять контрастный душ и выпить кофе.

«В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — рекомендует медик.

Хасанов добавил, что в случае серьезного недомогания лучше обратиться к врачам, а не заниматься самолечением.

