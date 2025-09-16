Режущие ветра и холод до -3 градусов? Погода в Москве в ноябре: чего ждать

Режущие ветра и холод до -3 градусов? Погода в Москве в ноябре: чего ждать

Среднемесячная температура ноября в Москве ожидается на три градуса выше многолетних значений, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на последний месяц осени, ждать ли режущих ветров и холода до -3 градусов?

Какая погода будет в Москве в ноябре

По словам Евгения Тишковца, в ноябре количество осадков в Москве ожидается в пределах нормы.

«Метеорологическая осень продержится как минимум до середины ноября, после чего среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется ниже нуля, осадки станут выпадать преимущественно в твердой фазе. К концу ноября начнет формироваться снежный покров», — рассказал синоптик.

По предварительным данным метеорологических сервисов, ноябрь 2025 года в российской столице прогнозируется типичным для поздней осени, с постепенным похолоданием, частыми осадками и преобладанием пасмурной погоды.

В первой декаде ноября дневные температуры сохранятся в диапазоне от +3 до +6 градусов, а ночные — от 0 до +2 градусов. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 738–747 мм рт. ст., а ветра юго-западного направления усилятся до 5–7 м/с, что усилит ощущение прохлады.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С середины месяца начнется более значительное похолодание. К третьей декаде ноября дневные температуры опустятся до -3 градусов, а ночные — до -7 градусов. Осадки участятся и перейдут в снежные, с вероятностью снегопадов до 70%. С 20 по 21 ноября ожидаются первые устойчивые снегопады, которые могут привести к образованию снежного покрова. Ветер сохранится юго-западный и западный, с порывами до 6–8 м/с, что создаст условия для метелей в пригородах.

К концу месяца погода станет по настоящему зимней. 30 ноября дневная температура не превысит -3 градусов, а ночная опустится до -8 градусов. Осадки будут выпадать преимущественно в виде снега. Атмосферное давление повысится до 749–751 мм рт. ст., но из-за высокой влажности (85–90%) и ветра ощущаемая температура будет на 5–7 градусов ниже фактической.

Таким образом, в Москве в ноябре режущих ветров не прогнозируется, но ожидается холод до -3 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в ноябре

В Санкт-Петербурге в первой декаде ноября дневные температуры сохранятся в диапазоне от +4 до +6 градусов, а ночные — от +1 до +3 градусов. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя и мокрого снега, с количеством пасмурных дней до 80%.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С середины месяца начнется более значительное похолодание. К третьей декаде ноября дневные температуры опустятся до -3 градусов, а ночные — до -7 градусов. Осадки участятся и перейдут в снежные, с вероятностью снегопадов до 70%.

К концу месяца дневная температура в Северной столице не превысит -3 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до -7 градусов. Осадки будут выпадать преимущественно в виде снега. Атмосферное давление повысится до 758–762 мм рт. ст., но из-за высокой влажности (85–90%) и ветра ощущаемая температура будет на 5–7 градусов ниже фактической.

Читайте также:

Погода в Москве в среду, 17 сентября: ждать ли резкого потепления и гроз

Магнитные бури сегодня, 16 сентября: что завтра, боли, снижение давления

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 сентября: где сбои в РФ