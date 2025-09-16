Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 сентября: где сбои в РФ

Сегодня, 16 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и других регионах России у абонентов сотовых операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, какие сайты и соцсети работают при ограничениях? Можно ли пересчитать плату за тариф?

Где в России не работает мобильный интернет 16 сентября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 16 сентября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов сообщают, что из-за отсутствия сигнала и падения скорости соединения не могут получить доступ к онлайн-услугам, воспользоваться поисковыми системами, загрузить мобильные приложения и отправить файлы в мессенджерах.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 16 сентября поступило от пользователей МТС. Порядка 29% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 9% — на Санкт-Петербург, Хабаровский и Краснодарский края, 6% — на Чувашию, Татарстан, Сахалин, Иркутскую, Московскую, Нижегородскую, Челябинскую и Курганскую области.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб зафиксировано из Санкт-Петербурга, Приморского края, Самарской, Саратовской и Ивановской областей.

Почему не работает мобильный интернет 16 сентября

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение мобильного интернета или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА. Подобные меры связаны с обеспечением безопасности россиян, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Красноярского края 16 сентября получили СМС-рассылку о возможных ограничениях в работе мобильного интернета.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны ограничения в работе мобильного интернета. Звонки и СМС работают, важные сервисы доступны», — говорится в сообщении.

В оперштабе Краснодарского края объяснили, что ограничения на работу мобильного интернета вводят при поступлении сигнала «Беспилотная опасность». Полноценную работу операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима опасности БПЛА.

Какие сайты и соцсети доступны в период ограничений

В периоды ограничений работы мобильного интернета операторы связи в пилотном режиме обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов правительства и администрации президента России, федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В Минцифры РФ отметили, что на настоящий момент работают над расширением белого списка. Ожидается, что в обновленный перечень войдут сайты СМИ, банков и аптек.

Можно ли пересчитать плату за тариф при отключении интернета

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением ввести автоматический перерасчет платы за интернет при его длительном отключении.

В случае поддержки инициативы предлагается утвердить принцип оплаты только за фактически оказанные услуги оператором сотовой связи.

На настоящий момент абонент должен самостоятельно фиксировать факт сбоя и обращаться с заявлением к оператору.

