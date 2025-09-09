Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 11:29

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 сентября: где сбои в РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сегодня, 9 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Свердловской области и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, как пользоваться онлайн-услугами?

Где в России не работает мобильный интернет 9 сентября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 9 сентября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов сообщают, что не могут воспользоваться поисковыми системами, загрузить мобильные приложения и отправить файлы в мессенджерах.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 9 сентября поступило от пользователей «Билайна». Порядка 37% жалоб об отсутствии связи приходятся на Свердловскую область, 13% — на Москву, 10% — на Хабаровский край, 6% — на Саратовскую область, 3% — на Кузбасс, Приморский и Красноярский края, Нижегородскую, Ярославскую, Владимирскую, Ивановскую, Ростовскую и Тамбовскую области, 2% — на Новосибирскую и Оренбургскую области.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб зафиксировано из Москвы, Приморского края, Самарской, Новосибирской и Челябинской областей.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 9 сентября

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключения мобильного интернета или падение скорости с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что подобные меры связаны с обеспечением безопасности граждан.

В Татарстане мобильный интернет при угрозе атаки беспилотников замедляется, но не выключается полностью, уточнил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Айрат Хайруллин.

«Нам удалось вместе с коллегами из наших правоохранительных органов, с Советом безопасности, с операторами связи выработать механизм, который позволяет, с одной стороны, обеспечить безопасность, с другой стороны, чтобы не страдали важнейшие элементы, связанные с оплатой, с СБП, с вызовом такси», — заявил он.

Полноценную работу операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима опасности БПЛА.

Какие сайты работают во время отключения мобильного интернета

В периоды ограничений работы мобильного интернета операторы связи в пилотном режиме будут обеспечивать доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов правительства и администрации президента России, федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Соответствующий список утвержден Минцифры и будет пополняться.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Как пользоваться онлайн-услугами во время сбоев

При ограничениях на доступ в интернет рекомендуется перерегистрировать телефон в Сети — перезагрузить устройство или воспользоваться авиарежимом. Это может заставить смартфон найти Сеть заново и подключиться к более стабильному протоколу, например 2G или 3G.

Еще один вариант — подключиться к любой доступной и проверенной сети Wi-Fi дома, в офисе или в общественном месте.

Мария Баранова
М. Баранова
