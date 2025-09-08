Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 19:00

Дикие снегопады и лютый холод до -35? Погода в Москве зимой: чего ждать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Предстоящая зима в Москве ожидается типичной для Центральной России, с характерными колебаниями температур и достаточным количеством осадков. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на декабрь, январь и февраль, ждать ли диких снегопадов и лютого холода до -35 градусов?

Какая погода будет в Москве зимой

По предварительным данным метеоцентров, декабрь в Москве начнется с относительно мягких температур. В первой декаде месяца дневные показатели составят от -1 до -2 градусов, ночные — от -5 до -6 градусов. К середине месяца похолодает. Днем будет от -3 до -5 градусов, ночью — от -7 до -9 градусов. Последняя неделя декабря принесет небольшое потепление до -3 градусов днем и до -6 градусов ночью. Месяц ожидается пасмурным, с частыми снегопадами.

Январь станет самым холодным месяцем зимы: средние дневные температуры составят от -8 до -10 градусов, ночные — до -12 градусов. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 755–765 мм рт. ст., ветер усилится до 5–7 м/с, с преобладанием южного и юго-западного направлений. Ожидаются частые снегопады с периодическими оттепелями.

Февраль в Москве начнется с похолодания. В первой декаде температура днем опустится до -9 градусов, ночью — до -11 градусов. К середине месяца постепенно потеплеет. Днем будет от -2 до -4 градусов, ночью — от -6 до -8 градусов. Последняя неделя февраля принесет первые признаки весны с температурой днем от 0 до +1 градуса и ночью до -4 градусов. Месяц будет преимущественно пасмурным, с периодическими снегопадами.

Таким образом, в Москве зимой ожидаются дикие снегопады, но холод до -35 градусов не прогнозируется.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге зимой

Предстоящая зима в Санкт-Петербурге ожидается типичной для региона, с характерными колебаниями температур и достаточным количеством осадков.

Декабрь в Северной столице начнется с относительно мягких температур. В первой декаде месяца дневные показатели составят от -1 до -2 градусов, ночные — от -3 до -5 градусов. К середине месяца похолодает. Днем — от -4 до -6 градусов, ночью — от -6 до -8 градусов. Последняя неделя декабря принесет небольшое потепление до -1 градуса днем и до -3 градусов ночью. Месяц будет пасмурным, с частыми снегопадами.

Январь станет самым холодным месяцем зимы. Средние дневные температуры составят от -10 до -12 градусов, ночные — от -12 до -14 градусов. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 757–759 мм рт. ст., ветер усилится до 3–5 м/с, с преобладанием восточного и юго-восточного направлений. Ожидаются частые снегопады с периодическими оттепелями.

Февраль начнется с похолодания. В первой декаде температура днем опустится до -9 градусов, ночью — до -12 градусов. К середине месяца постепенно потеплеет. Днем — от -3 до -4 градусов, ночью — от -6 до -7 градусов. Последняя неделя февраля принесет первые признаки весны с температурой днем до -1 градуса и ночью до -5 градусов. Месяц будет преимущественно пасмурным, с периодическими снегопадами.

