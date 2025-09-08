Погода в Москве во вторник, 9 сентября: ждать ли грозовые ливни и холод

В Москве и Московской области завтра, 9 сентября, ожидаются порывы ветра до 8 м/с, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 9 сентября

В Москве завтра, 9 сентября, в дневное время столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

«9 сентября переменная облачность. Без осадков. Температура в Москве ночью — от +9 до +11 градусов, в центре — от +13 до +15 градусов, по области — от +6 до 11 градусов. Днем переменная облачность. Температура в Москве — от +22 до +24 градусов, по области — от +20 до +25 градусов. Ветер северо-восточный — 3–8 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что бабье лето в российской столице продолжится до следующих выходных.

«На этой неделе бабье лето продолжится включительно до выходных. По ночам — от +8 до +11 градусов, днем — от +20 до +23 градусов. Осень начнется только во второй половине месяца», — уточнил синоптик.

По информации метеорологических центров, 9 сентября в Москве дневная температура составит — от +22 до +23 градусов, ночная — от +9 до +10 градусов. Ощущаемая температура будет соответствовать фактическим показателям. Вероятность осадков не превысит 13–14%. Влажность воздуха составит от 50% днем до 82% ночью. Ветер будет слабым, 2–3 м/с восточного направления. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 757–758 мм ртутного столба, что близко к нормальным значениям.

Метеорологи отмечают, что такой характер погоды обусловлен влиянием антициклона, который обеспечит солнечную и сухую погоду без существенных осадков.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 9 сентября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 сентября в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +25 градусов.

«9 сентября будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью — от +12 до +14 градусов. Днем — от +23 до +25 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

По данным метеосервисов, в Северной столице во вторник, 9 сентября, погоду будет определять переменная облачность с периодами прояснений. Вероятность осадков не превысит 11–16%. Влажность воздуха составит от 58% днем до 95% ночью. Ветер будет слабым, 2–3 м/с юго-восточного направления. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 770 мм ртутного столба, что близко к нормальным значениям.

Дневная температура составит +22 градуса, ночная — +11–14 градусов. Ощущаемая температура будет соответствовать фактическим показателям.

