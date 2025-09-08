Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 сентября, фото, видео

Панда Катюша получила сладкую морковку за хорошие оценки. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 8 сентября?

Как завтракает Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором запечатлена Катюша во время завтрака.

«Похрустеть, почавкать, пожевать… Хороший завтрак после хорошего сна!» — подписала она ролик.

Комментаторы отметили, что у Катюши хороший аппетит.

«Какой у Кати хороший аппетит! Приятного, наша любимка!»;

«У Катюши такой аппетит хороший, видно, что она очень полюбила бамбук»;

«Как аппетитно чавкает и хрустит! Аж второго завтрака захотелось», — написали фолловеры.

За что хвалят Катюшу

Светлана Акулова также показала ролик, в котором кипер вручает Катюше сладкую морковку за хорошие оценки и в шутку называет ее первоклассницей.

«Хвалят Катюшу за то, что хорошо учится! Умничка!» — подписала видео директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети в комментариях обратили внимание на то, что у Катюши очень умные глаза.

«Какая же красивая девочка растет. И какие глазки умненькие!»;

«По умным глазам Катюши видно, что она все понимает. Просто чудо-девочка»;

«Как мило дядя Игорь говорит с Катюшей! И по ее глазам видно, что она все понимает», — написали они.

