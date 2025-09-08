Рубль сильно упадет? Курс сегодня, 8 сентября, что с долларом, евро и юанем

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников заявил, что к концу 2025 года рубль потеряет свои позиции по отношению к американской валюте. Что об этом известно? Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 8 сентября?

Курс доллара, евро и юаня 8 сентября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 8 сентября, составляет 81,5556 рубля, курс евро — 95,4792 рубля, курс юаня — 11,3884 рубля.

Аналитики ожидают постепенного ослабления рубля до конца года из-за сочетания нескольких факторов: снижения ключевой ставки Банком России, негативной динамики цен на нефть и сокращения объемов продаж валюты со стороны ЦБ.

Что будет с российской валютой до конца 2025 года

По мнению Никиты Масленникова, курс доллара к концу 2025 года может вырасти до 92 рублей, но серьезных скачков до 100 рублей не прогнозируется.

«В ближайшее время рубль, вероятнее всего, будет слабеть, но достаточно плавно. Главный фактор этого — неблагоприятный прогноз динамики платежного и торгового баланса: экспорт сейчас притормаживает, а импорт будет расти. Однако есть спрос на российскую нефть, и это все же продолжит держать ситуацию на нейтральном уровне, не давая курсу дойти до отметки выше 92 рублей за доллар. Еще может ускорить падение рубля резкое снижение ключевой ставки после 12 сентября. Если она станет 16–17%, то доллар может взлететь до отметки 87–89 рублей», — объяснил он в беседе с «Москвой 24».

Также глава Сбербанка Герман Греф заявил, что к концу 2025 года стоит ждать ослабления российской валюты.

«На мой взгляд, рубль переукрепился сейчас и вряд ли стоит ожидать укрепления рубля. Предсказывать что-либо сложно, потому что это многофакторная история. Но то, что мы видим сегодня, ослабление политики, которая сейчас происходит, приведет к ослаблению рубля. До конца года, мы считаем, 85–90 рублей за доллар — это то, что мы должны увидеть. В ближайшие три года, конечно, предсказывать очень сложно, но опять же при нормализации геополитики, пока я не вижу чего-то, что может привести к сильному укреплению рубля. Ну и понятно еще, потребительский импорт сильно стагнирует, то есть сберегательная модель поведения, люди не тратят, люди накапливают», — уточнил он.

Руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что рубль в ближайшем будущем будет показывать отрицательную динамику по отношению к доллару и евро.

«Доллар уйдет в сторону 90, даже еще выше, где-то в районе 90–92 рубля. Не думаю, что он уйдет к 100, но в район 90 совершенно точно, может быть, и до 95. Стоимость сегодняшнего рубля в районе 80 доставляет дискомфорт для бюджета. Снижение курса рубля нужно, чтобы экспортеры получали больше выручки», — добавил эксперт.

