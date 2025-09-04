Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 17:55

Шквальные ветра и холод до +3? Погода в Москве в начале октября: чего ждать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первая декада октября в Москве ожидается прохладной и дождливой, с постепенным понижением температур и увеличением количества осадков, сообщают синоптики. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице в начале второго месяца осени, ждать ли шквальные ветра и холода до +3 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале октября

По предварительным данным метеосервисов, в Москве в октябре средняя дневная температура составит от +12 до +13 градусов, ночная — от +5 до +6 градусов. Начало периода с 1 по 3 октября будет относительно теплым. Дневные показатели достигнут +15–17 градусов, ночные — +7–9 градусов. С 4 октября начнется постепенное похолодание. К концу первой декады октября температура днем опустится до +9–11 градусов, ночью — до +3–5 градусов. Минимальные значения температуры ожидаются 9 и 10 октября — до +2 градусов ночью и +8 градусов днем.

Погода с 1 по 10 октября будет характеризоваться преобладанием пасмурных дней с периодическими дождями. Общее количество осадков за декаду составит 15–20 мм. Влажность воздуха будет высокой — 79–85%, что усилит ощущение прохлады. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 745–747 мм ртутного столба, с незначительными колебаниями в течение периода.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ветер в первой декаде октября будет умеренным, 3–5 м/с, с преобладанием юго-западного и западного направлений. В первые дни возможны усиления ветра до 6–7 м/с во время прохождения атмосферных фронтов. К концу периода ветер ослабеет до 2–3 м/с и сменит направление на северное.

Синоптики отмечают, что средняя температура в Москве в начале октября составляет +8–10 градусов, что означает, что первая декада второго осеннего месяца 2025 года будет на 2–3 градуса теплее климатической нормы.

Таким образом, в российской столице в начале октября шквальных ветров не прогнозируется, но в ночные часы ожидается холод до +3 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале октября

В Санкт-Петербурге первая декада октября ожидается прохладной и дождливой, с постепенным понижением температур и увеличением количества осадков.

Среднедневная температура в течение декады составит от +8 до +11 градусов, ночная — от +3 до +6 градусов. Начало периода с 1 по 3 октября будет относительно теплым. Дневные показатели достигнут +10–12 градусов, ночные — +6–8 градусов. С 4 октября начнется постепенное похолодание. С 7 по 10 октября температура днем опустится до +7–10 градусов, ночью — до +2–5 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Также погода с 1 по 10 октября в Северной столице будет характеризоваться преобладанием пасмурных дней с периодическими дождями. Общее количество осадков за декаду составит 25–30 мм. Влажность воздуха будет высокой — 80–87%, что усилит ощущение прохлады. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 759–765 мм ртутного столба, с незначительными колебаниями в течение периода.

Ветер будет умеренным, 4–6 м/с, с преобладанием южного и юго-западного направлений. В первые дни октября возможны усиления ветра до 7–8 м/с во время прохождения атмосферных фронтов. К концу периода ветер ослабеет до 3–4 м/с и сменит направление на западное.

