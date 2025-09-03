Ливни, град и холод до +3? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать

Ливни, град и холод до +3? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать

В середине сентября в Москву придет осенняя волна похолодания, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице с 10 по 20 сентября, ждать ли ливни, град и холод до +3 градусов?

Какая погода будет в Москве в середине сентября

По словам Евгения Тишковца, в течение второй декады сентября жителей Москвы ожидают ливни и понижение температуры.

«Третья и четвертая неделя сентября станут похожими на осень: зачастят дожди, а температурный фон понизится и приблизится к норме, которая в Москве для сентября составляет по температуре воздуха +7,1 градуса ночью и +15,4 градуса днем, а по количеству осадков — 66 мм», — пояснил он.

При этом ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус подчеркнул, что сентябрь 2025 года в целом будет теплее климатической нормы почти на два градуса.

«Сентябрь в столице ожидается теплым и сухим — по долгосрочному прогнозу средняя температура первого осеннего месяца превысит норму на 1,5–2,0 градуса, а осадков ожидается на 10–15% меньше климатической нормы», — уточнил синоптик.

По предварительным данным метеорологических сервисов, вторая декада сентября в российской столице ожидается нестабильной, с чередованием теплых солнечных дней и прохладных дождливых периодов. Температурные показатели будут колебаться в пределах от +14 до +25 градусов, что соответствует климатической норме для этого времени года с незначительными положительными аномалиями.

С 10 по 14 сентября ожидается наиболее теплый период декады. Дневная температура составит +23–25 градусов, ночная — +15–18 градусов. 10 сентября станет одним из самых теплых дней, когда воздух прогреется до +25 градусов. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 757 мм ртутного столба, ветер будет легким 1–3 м/с южного направления. Осадки маловероятны — вероятность дождя и града не превышает 25%.

С 15 по 20 сентября начнется постепенное похолодание. Дневная температура опустится до +14–16 градусов, ночная — до +6–8 градусов. 17 и 18 сентября ожидаются наиболее прохладные дни с максимальной температурой не выше +14 градусов и ночными заморозками до +3 градусов в пригородах. Увеличится количество осадков — до пяти дождливых дней с интенсивностью 2–3 мм/час. Ветер усилится до 5 м/с с преобладанием северо-западного направления.

Таким образом, в Москве в середине сентября прогнозируются ливни, град и холод до +3 градусов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в середине сентября

По данным Михаила Леуса, по долгосрочным прогнозам, сентябрь в Санкт-Петербурге ожидается теплым.

«Положительная температурная аномалия составит 2–2,5 градуса. При этом прогнозируемое количество осадков будет заметно больше прошлогоднего и окажется близким к климатической норме, составив 55–60 мм», — заявил синоптик.

По данным метеорологических центров, в Северной столице с 10 по 14 сентября сохранится относительно теплая погода с дневной температурой +23–24 градуса и ночными показателями +13 градусов. Осадки будут минимальными — вероятность дождя не превысит 14–28%. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 768–771 мм ртутного столба, ветер будет легким 1–3 м/с преимущественно южного направления.

С 15 по 20 сентября начнется постепенное похолодание. Дневная температура опустится до +13–16 градусов, ночная — до +7–10 градусов. Увеличится количество осадков — до пяти дождливых дней с интенсивностью 2–3 мм/час. Влажность воздуха повысится до 80–84%.

Читайте также:

Ситуация с альпинисткой Наговициной: последние новости 3 сентября, жива ли

Магнитные бури сегодня, 3 сентября: что завтра, высокое давление, боли

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 сентября: где сбои в РФ