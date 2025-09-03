Погода в Москве в четверг, 4 сентября: ждать ли жары и мощных ливней

Погода в Москве в четверг, 4 сентября: ждать ли жары и мощных ливней

В Москве и Московской области завтра, 4 сентября, прогнозируются переменная облачность и порывы ветра до 8 м/с, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 4 сентября

В столичном регионе завтра, 4 сентября, в дневное время столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

«4 сентября переменная облачность. Без осадков. Температура в Москве ночью — от +10 до +12 градусов, по области — от +7 до +12 градусов. Днем переменная облачность. Температура в Москве — от +20 до +22 градусов, по области — от +18 до +23 градусов. Ветер северный 3–8 м/с», — говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 4 сентября в российской столице воздух прогреется выше климатической нормы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В четверг влияние антициклона на погоду в столице станет более заметным: в облаках появится больше прояснений и температурный фон местами превысит 20-градусную отметку, что уже немного выше нормы. При этом по-прежнему без дождей. Рабочая неделя финиширует солнечной, сухой и теплой погодой с температурой около +21–23 градусов, что на 2–3 градуса выше климатической нормы», — добавил метеоролог.

По информации метеорологических центров, 4 сентября в Москве дневная температура составит от +18 до +20 градусов, ночная — от +9 до +10 градусов. Погоду будет определять облачность без существенных осадков. Влажность воздуха составит от 57% днем до 94% ночью. Ветер будет северным со скоростью 1–4 м/с, с порывами до 8 м/с в дневное время. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 751–753 мм ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 4 сентября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 сентября в Северной столице ожидаются кратковременные дожди.

«4 сентября облачно с прояснениями. Ночью и утром кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью — от +12 до +14 градусов. Днем — от +19 до +21 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По данным метеосервисов, в Санкт-Петербурге в четверг, 4 сентября, дневная температура составит от +19 до +20 градусов, ночная — от +14 до +16 градусов. Погоду будет определять переменная облачность с периодами пасмурной погоды. Влажность воздуха составит от 67% днем до 88% ночью. Ветер будет слабым, 1–3 м/с, преимущественно южного и юго-восточного направлений. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 763–764 мм ртутного столба, что соответствует норме для этого времени года.

Читайте также:

Ситуация с альпинисткой Наговициной: последние новости 3 сентября, жива ли

Магнитные бури сегодня, 3 сентября: что завтра, высокое давление, боли

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 сентября: где сбои в РФ