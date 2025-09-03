Магнитные бури сегодня, 3 сентября: что завтра, высокое давление, боли

Сегодня, 3 сентября, на Земле фиксируются слабые колебания геомагнитного поля, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 3 и 4 сентября

По данным экспертов ИКИ РАН, 3 сентября сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 65%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 20%. Вероятность спокойной магнитосферы — 15%», — пояснили ученые.

По информации портала my-calend, сегодня на Земле фиксируются геомагнитные возмущения силой пять баллов.

«Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие людей. Наиболее остро их влияние ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период», — говорится в публикации.

Специалисты ИКИ РАН добавили, что завтра, 4 сентября, магнитных бурь не ожидается.

Какое влияние магнитные бури оказывают на здоровье человека

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с NEWS.ru заявил, что во время геомагнитных возмущений прежде всего страдает регуляция давления, что может привести к ухудшению самочувствия.

«Первое, что нужно сделать, это выпить больше воды. Можно даже добавить в нее поваренную соль, которая задерживает жидкость в организме. За счет этого увеличивается объем циркулирующей крови и, соответственно, повышается артериальное давление», — советует медик.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко пояснила, что метеозависимым людям в период геомагнитных возмущений нужен здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя.

По ее словам, чувствительнее всего магнитные бури воспринимают гипертоники и гипотоники.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон, не менее семи — девяти часов, позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — объяснила специалист.

