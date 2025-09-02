Погода в Москве в среду, 3 сентября: ждать ли сильное потепление и ливни

В Москве и Московской области завтра, 3 сентября, прогнозируются порывы ветра до 9 м/с, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на среду?

Какая погода будет в Москве 3 сентября

В Москве завтра, 3 сентября, в дневное время столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

«3 сентября переменная облачность. Без осадков. Температура в Москве ночью — от +11 до +13 градусов, по области — от +8 до +13 градусов. Днем переменная облачность. Температура в Москве — от +19 до +21 градуса, по области — от +17 до +22 градусов. Ветер северный, 4–9 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что начало сентября будет в российской столице достаточно комфортным.

«Особенно комфортной ожидается первая половина месяца, когда столбики термометров в Москве будут постоянно стремиться к 20-градусной высоте, что на 5 градусов выше нормы, а общее количество осадков будет отставать от климатического графика в два-три раза, и не превысит 1/5 от месячного объема небесной влаги. Это указывает на большое количество погожих дней и затяжное бабье лето!» — отметил синоптик.

По информации метеорологических центров, 3 сентября в Москве ожидается облачная погода без осадков с умеренными температурными показателями. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +12 градусов ночью до +17 градусов днем, что соответствует климатической норме для начала осени. Ночные часы начнутся с облачной погоды и температуры от +12 до +13 градусов. Ветер будет северным со скоростью 3 м/с. Утром температура постепенно повысится до +14–15 градусов, но облачность сохранится. Вероятность осадков останется минимальной — не более 16% 8. Дневное время станет самым теплым периодом суток — воздух прогреется до +17–18 градусов. Ветер сохранит северное направление со скоростью 3–5 м/с, а влажность воздуха снизится до 69%.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 3 сентября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 сентября в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +23 градусов.

«3 сентября будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью — от +9 до +11 градусов, в окрестностях местами до +6 градусов. Днем — от +21 до +23 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что погоду в городе в ближайшие дни будет определять антициклон.

«Тепло, а это дневные температуры в Санкт-Петербурге за +20 градусов, намечается практически на всю первую декаду сентября. Осадков будет очень мало, дождь подойдет к Ленинградской области к концу рабочей недели, а потом опять станет сухо», — добавил он.

