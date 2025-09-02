Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 2 сентября, фото, видео

Панда Катюша любит помечтать перед завтраком. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 2 сентября?

Как проходит утро Катюши

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша сначала «наводит красоту» с утра, причесываясь и прихорашиваясь, а затем ждет, пока кипер «уговорит» ее идти на завтрак.

«Ну вот не может Катюша без уговоров идти завтракать! И красоту сначала нужно навести, а то мало ли жених уже сидит на улице, ждет нашу принцессу!» — подписала ролик Акулова.

Комментаторы предположили, что вскоре Катюша захочет получить завтрак в постель.

«Катерина совсем разбалованная стала! С другой стороны, а как иначе, когда она такая прекрасная и ее все так любят? Небось скоро будет требовать завтрак в постель»;

«Катюша скоро захочет получать завтрак в постель! 100%! А то холодает, не хочется же из теплой постельки вылезать»;

«Какое утро без растяжки и марафета? Она же девочка!» — написали россияне.

Какой ритуал есть у Катюши перед завтраком

Светлана Акулова также показала ролик, в котором Катюша задумчиво мечтает перед тем, как съесть на завтрак бамбук.

«Перед завтраком надо обязательно помечтать», — написала директор столичного зоопарка под видео.

Фолловеры пожелали Катюше, чтобы все ее мечты осуществились.

«Катерина, любимая наша, пусть все-все твои мечты сбудутся!»;

«Катюша, пусть твои желания осуществляются! Интересно было бы узнать, конечно, о чем они»;

«Лапулечка наша размышляет», — прокомментировали они.

