Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 2 сентября, фото, видео

Панда Катюша любит помечтать перед завтраком. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 2 сентября?
Как проходит утро Катюши
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша сначала «наводит красоту» с утра, причесываясь и прихорашиваясь, а затем ждет, пока кипер «уговорит» ее идти на завтрак.
«Ну вот не может Катюша без уговоров идти завтракать! И красоту сначала нужно навести, а то мало ли жених уже сидит на улице, ждет нашу принцессу!» — подписала ролик Акулова.
Комментаторы предположили, что вскоре Катюша захочет получить завтрак в постель.
«Катерина совсем разбалованная стала! С другой стороны, а как иначе, когда она такая прекрасная и ее все так любят? Небось скоро будет требовать завтрак в постель»;
«Катюша скоро захочет получать завтрак в постель! 100%! А то холодает, не хочется же из теплой постельки вылезать»;
«Какое утро без растяжки и марафета? Она же девочка!» — написали россияне.
Какой ритуал есть у Катюши перед завтраком
Светлана Акулова также показала ролик, в котором Катюша задумчиво мечтает перед тем, как съесть на завтрак бамбук.
«Перед завтраком надо обязательно помечтать», — написала директор столичного зоопарка под видео.
Фолловеры пожелали Катюше, чтобы все ее мечты осуществились.
«Катерина, любимая наша, пусть все-все твои мечты сбудутся!»;
«Катюша, пусть твои желания осуществляются! Интересно было бы узнать, конечно, о чем они»;
«Лапулечка наша размышляет», — прокомментировали они.
Читайте также:
Магнитные бури сегодня, 2 сентября: что завтра, боли, проблемы с сосудами
Ситуация с альпинисткой Наговициной: последние новости 2 сентября, жива ли
Когда включат отопление в Москве и Петербурге в 2025 году: какие условия