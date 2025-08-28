Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 28 августа, фото, видео

Панда Катюша любит играть в уличном вольере во время дождя. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 28 августа?

Как обедает Жуи

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором запечатлен папа Катюши — большая панда Жуи. В кадре он не спеша обедает бамбуком.

«Поставьте мир на паузу, папа на обеде», — подписала ролик Акулова.

Комментаторы пожелали Жуи приятного аппетита и отметили, что ему, как главе семейства, надо хорошо питаться.

«Жуишка, приятного тебе! Кушай много и часто! С чувством, с толком, с расстановкой! Ты же глава семьи»;

«Приятного аппетита, папа! Настоящему мужчине необходимо хорошо питаться!»;

«Главное — вовремя подкрепиться! Он, кстати, так аппетитно бамбук ест, что аж захотелось угоститься и попробовать», — написали россияне.

Нравится ли Катюше дождь

Светлана Акулова также показала ролик, в котором Катюша сначала играет во внутреннем вольере, а затем выходит в уличный вольер, несмотря на дождь.

«Можно в дождь и внутри поразвлекаться, а можно и на улице народ повеселить! Катюшка дождя не боится и даже рада небольшому „дУшу“!» — подписала видео директор столичного зоопарка.

Фолловеры в комментариях предположили, что Катюше нравится дождь, раз она вышла в уличный вольер, несмотря на плохую погоду.

«Катюше дождь не мешает резвиться! Он ей, видимо, даже нравится»;

«Говорите, что Катя дождь не любит? Еще как любит! Как ей весело и задорно, так приятно смотреть»;

«Классное видео! Катерина всегда развлекает и удивляет всех вокруг! Любимица наша», — написали подписчики.

