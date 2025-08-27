Погода в Москве в четверг, 28 августа: ждать ли резкое потепление и ливни

В Москве и Московской области завтра, 28 августа, прогнозируются осадки в виде дождя, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 28 августа

В Москве завтра, 28 августа, в дневное время столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

«28 августа будет облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью — от +7 до +9 градусов, по области — от +4 до +9 градусов. Днем по области местами небольшой дождь. Температура днем в Москве — от +18 до +20 градусов, по области — от +15 до +20 градусов. Ветер юго-западный, 6–11 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в конце недели в российскую столицу придет небольшое потепление.

«В среду и четверг по ночам на термометрах +6–9 градусов, а после полудня — от 15 до 18 градусов, местами кратковременный дождь. В пятницу на северной периферии антициклона прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, под утро +7–10 градусов, в светлое время суток потеплеет до климатической нормы финала августа, +19–22 градусов», — отметил метеоролог.

По информации метеорологических центров, 28 августа в Москве ожидается комфортная погода с постепенным потеплением в течение дня. Ночные показатели температуры составят +9–11 градусов, а дневные достигнут +16–18 градусов. Пик тепла придется на послеполуденные часы. По сравнению с климатической нормой этот день окажется несколько прохладнее, но останется в пределах типичных для конца августа значений. Ощущаемая температура будет соответствовать фактическим показателям.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осадки в этот день не прогнозируются — вероятность дождя составляет менее 5%. Облачность будет меняться от малооблачной погоды в первой половине дня до умеренной облачности к вечеру. Влажность воздуха сохранится на комфортном уровне 47–60%, что исключит ощущение духоты. Ветер будет легким и умеренным, 2–4 м/с с порывами до 7 м/с во второй половине дня, преимущественно западного или юго-западного направления. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 748–751 мм рт. ст., что близко к норме.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 28 августа

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 августа в Санкт-Петербурге воздух прогреется только до +18 градусов.

«28 августа облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер ночью северо-западный, слабый, днем — западный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью — от +9 до +11 градусов. Днем — от +16 до +18 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что погода в течение рабочей недели будет на несколько градусов ниже климатической нормы.

«На этой неделе максимальные дневные температуры в Санкт-Петербурге в пределах от +15 до +17 градусов, это на три-четыре градуса ниже нормы для конца августа. Так что достаточно прохладно. Погода совсем не похожа на погоду прошлого, позапрошлого года и тем более на конец самого жаркого августа 2022 года. Повышение температуры воздуха в конце рабочей недели позволит воздуху прогреваться хотя бы до +18–20 градусов, так что еще погреемся немного», — отметил метеоролог.

