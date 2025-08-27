День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 13:20

Погода в Москве в четверг, 28 августа: ждать ли резкое потепление и ливни

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве и Московской области завтра, 28 августа, прогнозируются осадки в виде дождя, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 28 августа

В Москве завтра, 28 августа, в дневное время столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

«28 августа будет облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью — от +7 до +9 градусов, по области — от +4 до +9 градусов. Днем по области местами небольшой дождь. Температура днем в Москве — от +18 до +20 градусов, по области — от +15 до +20 градусов. Ветер юго-западный, 6–11 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в конце недели в российскую столицу придет небольшое потепление.

«В среду и четверг по ночам на термометрах +6–9 градусов, а после полудня — от 15 до 18 градусов, местами кратковременный дождь. В пятницу на северной периферии антициклона прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, под утро +7–10 градусов, в светлое время суток потеплеет до климатической нормы финала августа, +19–22 градусов», — отметил метеоролог.

По информации метеорологических центров, 28 августа в Москве ожидается комфортная погода с постепенным потеплением в течение дня. Ночные показатели температуры составят +9–11 градусов, а дневные достигнут +16–18 градусов. Пик тепла придется на послеполуденные часы. По сравнению с климатической нормой этот день окажется несколько прохладнее, но останется в пределах типичных для конца августа значений. Ощущаемая температура будет соответствовать фактическим показателям.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осадки в этот день не прогнозируются — вероятность дождя составляет менее 5%. Облачность будет меняться от малооблачной погоды в первой половине дня до умеренной облачности к вечеру. Влажность воздуха сохранится на комфортном уровне 47–60%, что исключит ощущение духоты. Ветер будет легким и умеренным, 2–4 м/с с порывами до 7 м/с во второй половине дня, преимущественно западного или юго-западного направления. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 748–751 мм рт. ст., что близко к норме.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 28 августа

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 августа в Санкт-Петербурге воздух прогреется только до +18 градусов.

«28 августа облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер ночью северо-западный, слабый, днем — западный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью — от +9 до +11 градусов. Днем — от +16 до +18 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что погода в течение рабочей недели будет на несколько градусов ниже климатической нормы.

«На этой неделе максимальные дневные температуры в Санкт-Петербурге в пределах от +15 до +17 градусов, это на три-четыре градуса ниже нормы для конца августа. Так что достаточно прохладно. Погода совсем не похожа на погоду прошлого, позапрошлого года и тем более на конец самого жаркого августа 2022 года. Повышение температуры воздуха в конце рабочей недели позволит воздуху прогреваться хотя бы до +18–20 градусов, так что еще погреемся немного», — отметил метеоролог.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 27 августа: что завтра, проблемы со сном, стресс

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 августа: где сбои в РФ

Ситуация с альпинисткой Наговицыной: последние новости 27 августа, жива ли

Москва
новости
погода
синоптики
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист описал самый распространенный вид брачного мошенничества
Bloomberg сообщил о массовых отставках генералов в Китае
Сразу несколько операторов дронов ВСУ оказались в неожиданном месте в ДНР
В ГД призвали наказать школьницу за идею «поднять бабосики» на смерти бойца
Летчик в одиночку уничтожил пять беспилотников ВСУ
«Роют себе яму»: в Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России
Меган Маркл раскрыла подробности отношений с принцем Гарри
В ГД предложили выплачивать семьям по 10 тысяч рублей за совместную жизнь
Глава РФПИ обратился к Вашингтону через видео с ослами
Пенсионер устроил стрельбу из-за незаконной врезки в ЛЭП
Крупы по-новому: 7 авторских рецептов, которые точно вас удивят
Путин оценил идею смягчения ДКП за счет сбалансированного бюджета
Умер оперный певец Сергей Алексашкин
Названа истинная цель пошлин США против закупающей российскую нефть Индии
Агроном дал советы, как подготовить почву к осенне-зимнему сезону
Родные пропавшего пловца в Босфоре решили нанять частного детектива
«Воздушные убийцы»: военэксперт назвал палачей вражеских истребителей
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон резко сменила имидж
В Италии обозначили главную обсуждаемую тему по Украине
Раскрыто, как должна ответить Россия в случае агрессии со стороны Франции
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.