30 декабря 2025 в 15:38

Еще одна страна осудила атаку Киева на госрезиденцию Путина

Туркмения осудила атаку ВСУ на госрезиденцию Путина в Новгородской области

Глава МИД Туркмении Рашид Мередов Глава МИД Туркмении Рашид Мередов Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Туркмения осуждает атаку ВСУ на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, следует из заявления на сайте МИД республики. Там отметили, что действия Киева угрожают международной безопасности и стабильности в мире.

В связи с сообщениями об атаке на резиденцию Президента России туркменская сторона выражает озабоченность и осуждает подобного рода действия, угрожающие международной безопасности и стабильности, особенно на фоне усилий, предпринимающихся по урегулированию конфликта посредством переговоров, — говорится в заявлении.

Туркмения, обладая статусом постоянного нейтралитета, напомнила о своем ключевом внешнеполитическом принципе. В МИД страны подчеркнули, что любые международные вопросы и споры должны решаться исключительно мирными средствами.

Ранее Королевство Бахрейн решительно осудило попытку Киева нанести удар беспилотниками по государственной резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области. В МИД Бахрейна подчеркнули, что рассматривают произошедшее как недопустимую атаку.

