Вернется удушливая жара до +30? Погода в Москве в конце августа: чего ждать

Последние дни августа в Москве могут быть достаточно теплыми, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что известно о прогнозе погоды в российской столице с 29 по 31 августа, вернется ли удушливая жара до +30 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце августа

По словам Михаила Леуса, август 2025 года в Москве оказался достаточно холодным и к сегодняшнему дню подошел со средней температурой, на полградуса отстающей от климатической нормы. Синоптик также уточнил, что в ближайшие дни в Москве и Московской области ожидается похолодание, но теплая погода еще может вернуться в российскую столицу.

«Некоторые прогностические модели обещают значительное повышение температуры в последние два дня августа и довольно теплые первые два-три дня сентября. Так что метеорологам пока остается лишь следить за развитием синоптической ситуации и подсчитывать отрицательную температурную аномалию, формирующуюся с минувшего четверга, а затем, если потепление случится, выяснить, сможет ли рост температур аннулировать этот накопленный запас холода», — уточнил Леус.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в российскую столицу придет бабье лето в течение сентября.

«Бабье лето еще будет в Москве, конечно. Бабье лето — это характеристика высокой температуры воздуха, которая значительно превышает норму. Да, это прогнозируется в сентябре», — отметил он.

По предварительным данным метеосервисов, 29 августа в Москве ожидается ясная погода с температурой днем до +23 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +9 градусов. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, что близко к норме, а влажность воздуха будет относительно низкой — 53%. Ветер останется слабым, юго-западным, со скоростью 2–3 м/с.

В субботу, 30 августа, температура днем может подняться до +24 градусов, а ночью составит +15 градусов. Атмосферное давление немного снизится до 747 мм ртутного столба, но останется в пределах комфортных значений. Ветер сохранит юго-западное направление со скоростью 3–4 м/с, а влажность воздуха будет умеренной — 58%.

В воскресенье, 31 августа, температура днем ожидается на уровне +21 градуса, а ночью будет +14 градусов. Небо будет покрыто облаками, а местами возможны дожди, вероятность которых оценивается в 100%. Влажность воздуха повысится до 69%, а атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. Ветер будет слабым, западным, со скоростью 4 м/с, что усилит ощущение прохлады в периоды осадков.

Таким образом, в российской столице в конце августа удушливой жары до +30 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце августа

В Санкт-Петербурге 29 августа ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха днем составит +15–19 градусов, ночью опустится до +9–12 градусов. Ветер будет слабым, юго-западного и южного направлений, со скоростью 2–3 м/с. Атмосферное давление стабильное — около 755–759 мм ртутного столба. Утром возможна небольшая облачность, но к полудню небо прояснится. Влажность воздуха умеренная — 50–60%.

В субботу, 30 августа, погодные условия останутся стабильными. Температура днем повысится до +19 градусов, ночью составит +8–9 градусов. Вероятность осадков невелика — около 30%, однако к вечеру возможна переменная облачность. Ветер сохранит южное направление со скоростью 3–4 м/с. Атмосферное давление немного понизится до 747 мм ртутного столба. Ощущаемая температура днем будет около +18 градусов.

В воскресенье, 31 августа, погода в Северной столице станет более неустойчивой. Температура воздуха днем ожидается на уровне +15–19 градусов, ночью — +9–11 градусов. Вероятность осадков увеличится до 75%, возможен слабый дождь, особенно во второй половине дня. Ветер будет слабым, северо-западным, со скоростью 3–4 м/с. Атмосферное давление составит 752–759 мм ртутного столба. Влажность воздуха повысится до 70–80%, что усилит ощущение прохлады.

