Магнитные бури сегодня, 23 августа: что завтра, повышение давления, тошнота

Сегодня, 23 августа, на Земле магнитной бури не ожидается, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 23 и 24 августа

По данным экспертов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури 23 августа составляет 2%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 2%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 15%. Вероятность спокойной магнитосферы — 82%», — пояснили ученые.

По данным портала my-calend, геомагнитных возмущений магнитного поля сегодня не прогнозируется.

«Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие людей. Наиболее остро их влияние ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период», — говорится в публикации.

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 24 августа, магнитных бурь не ожидается.

Как можно справиться с влиянием магнитной бури

Врач Екатерина Курбатова считает, что релаксация, физическая активность, теплые ванны и комфортная температура в помещении помогут в борьбе с метеозависимостью.

«Важно также заметить, что влияние погоды на организм может быть индивидуальным, поэтому каждый человек должен найти свои собственные способы справиться с метеозависимостью. В целом самое важное при метеозависимости — это быть внимательным к своему организму», — пояснила она.

Врач-терапевт Андрей Звонков уверен, что большинство людей не замечает и не обращает внимания на возмущения магнитного поля Земли, потому что в организме существуют различные компенсаторные механизмы, которые помогают приспосабливаться к изменениям окружающей среды.

«Например, можно выпить лекарство, которое уменьшает артериальное давление. Если же давление, наоборот, низкое, необходимо что-нибудь съесть, потому что еда повышает артериальное давление. Какие-то радикальные средства, в том числе кофе, для повышения давления использовать не стоит. Лучше выбрать физиологичный способ, например, выйти на прогулку», — отметил специалист.

