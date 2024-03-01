Магнитные бури сегодня, 1 марта: что будет завтра, ждать ли головных болей

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Сегодня, 1 марта, вероятность возникновения сильной магнитной бури составляет 1%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных возмущений завтра?

Что известно о магнитных бурях 1 и 2 марта

По прогнозам ученых, сегодня на Земле прогнозируется спокойная и устойчивая геомагнитная обстановка. С трех часов дня до полуночи по московскому времени интенсивность геомагнитных возмущений составит 1 балл, что говорит о полном магнитосферном штиле.

Отмечается, что за последние 24 часа магнитных бурь зафиксировано не было.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 1%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%», — сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований.

Ученые из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») рассказали, что сегодня и завтра геомагнитное поле будет находиться в спокойном состоянии с отдельными неустойчивыми периодами.

«Вспышечная солнечная активность 1 и 2 марта умеренная, ожидаются вспышки класса Х, в том числе протонные. Геомагнитное поле 1 и 2 марта спокойное, но с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — говорится в прогнозе специалистов ФГБУ «ИПГ».

Как пережить магнитную бурю

Врач-кардиолог Юрий Конев в интервью NEWS.ru пояснил, что во время геомагнитных возмущений прежде всего страдает регуляция давления, что может привести к ухудшению самочувствия.

«Первое, что нужно сделать, — это выпить больше воды. Можно даже добавить в нее поваренную соль, которая задерживает жидкость в организме. За счет этого увеличивается объем циркулирующей крови и, соответственно, повышается артериальное давление», — советует медик.

Врач-терапевт Андрей Звонков в комментарии «Парламентской газете» заявил, что большинство людей не замечает магнитные бури, потому что в организме существуют компенсаторные механизмы, которые помогают приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Специалист также посоветовал больше дышать свежим воздухом.

«Например, можно выпить лекарство, которое уменьшает артериальное давление. Если же давление, наоборот, низкое, необходимо что-нибудь съесть, потому что еда повышает артериальное давление. Какие-то радикальные средства, в том числе кофе, для повышения давления использовать не стоит. Лучше выбрать физиологичный способ, например выйти на прогулку», — сказал медик.

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