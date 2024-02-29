Путин впервые подтвердил применение «Циркона» на СВО: что это за комплекс

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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию впервые заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» применялся в зоне специальной военной операции. Что об этом известно?

Что известно о ракетах «Циркон»

Ракета «Циркон» имеет дальность полета более 1000 км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с). Она предназначена для поражения как наземных, так и надводных целей. Активный участок полета проходит на высоте 30–40 км.

Впервые об успешном испытании ракеты «Циркон» в противокорабельном варианте было официально объявлено в мае 2017 года. 26 июля 2020 года Минобороны РФ сообщило, что испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая была запущена с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», прошли успешно.

«Успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты „Циркон“. Проведённые с фрегата „Адмирал флота Советского Союза Горшков“ испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета», — отметили в ведомстве.

7 октября 2020 года Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым отметил успешные испытания ракеты «Циркон» и подчеркнул, что за этой работой стоит огромный труд ученых, конструкторов, талантливых рабочих, военных специалистов.

Герасимов в свою очередь сообщил, что стрельба признана успешной, задачи пуска выполнены.

«Дальность полета ракеты составила 450 км, максимальная высота — 28 км, время полета — 4,5 минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов», — доложил тогда начальник Генштаба.

21 апреля 2021 года президент РФ во время послания Федеральному собранию заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» скоро встанут на боевое дежурство.

Что сказал Путин во время своего послания

Президент РФ заявил, что «Циркон» уже находится на вооружении ВС РФ и использовался в ходе проведения СВО.

«В бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования „Циркон“, о котором в послании 2018 года даже и речи не шло. Но и эта система уже в строю», — сказал глава государства.

На боевом дежурстве стоят комплексы «Авангард», «Пересвет», завершаются испытания подводного беспилотника «Посейдон» и ракеты «Буревестник», подчеркнул Путин.

Также он сообщил, что скоро в войска будут поставлены ракетные комплексы «Сармат», РФ продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве.

Фото: МО РФ

Как ВС РФ могли применить «Циркон»

Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский предположил, что гиперзвуковые ракеты комплекса морского базирования «Циркон» могли использоваться во время комбинированных ударов по военным объектам Украины.

«Наверняка эти ракеты применялись в рамках СВО в составе так называемых комбинированных ударов, которые предполагают задействование в одном ударе с синхронизацией по времени и месту различных типов вооружений», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале написал, что специально под ракеты «Циркон» могли модернизировать комплекс «Бастион».

«Откуда его могли запустить, если „Циркон“ планировался на тяжелые атомные ракетные крейсеры и АПЛ проекта „Антей“? Ведь их в акватории Крыма быть не может. В открытом доступе есть информация, что под ракету могут модернизировать береговой ракетный комплекс „Бастион“», — считает Коц.

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