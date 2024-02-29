Украина, критика СВО, жалобы на коррупцию: где сейчас актриса Мила Сивацкая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мила Сивацкая

Мила Сивацкая — украинская певица, телеведущая, актриса театра и кино, которая обрела популярность благодаря трилогии «Последний богатырь». Какие последние новости известны об артистке?

Чем известна Сивацкая

Мила Сивацкая родилась в Киеве 3 декабря 1998 года. В 2011 году участвовала в украинском национальном отборе на детское Евровидение в составе группы «Флешки», в 2012 году не смогла пройти этап слепых прослушиваний на украинском шоу «Голос.Дети». В 2017 году призналась, что не имеет профильного образования, но мечтает поступить в актерский вуз.

Первой ролью в киноиндустрии стал образ девочки, занимающейся бальными танцами, в детективном фильме «Гений пустого места». Затем играла эпизодические роли в картинах «Женский доктор», «Лист ожидания» и «Белые розы надежды». Главную роль начинающая актриса сыграла в проекте «Синевир», вышедшем в 2013 году. В 2016 году стартовали съемки проекта «Нити судьбы» — адаптации корейского сериала «Туфелька для Золушки», в котором Мила также была ключевой героиней.

Большую известность ей принес первый фильм трилогии «Последний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко, который вышел на экраны в 2017 году. В 2020 году состоялась премьера второй картины — «Корень зла», а в 2021-м — третьей — «Посланник тьмы». Также в 2018 году сыграла главную роль в комедии «Гранд» — продолжении ситкомов «Кухня» и «Отель Элеон». В настоящее время фильмография артистки насчитывает более 40 работ.

Что известно о личной жизни Сивацкой

1 января 2023 года в своих социальных сетях актриса опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце. В интервью GLOSTER FM она призналась, что в новогоднюю ночь ее возлюбленный сделал ей предложение.

Сивацкая пояснила, что дата свадьбы еще не была определена, поскольку ее жених пока не хочет устраивать торжество.

«Я хочу свадьбу, но он — не очень. Но я хочу свадьбу на берегу моря, в Крыму», — сказала она.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Мила Сивацкая

Что говорила про СВО

В своих социальных сетях актриса неоднократно высказывалась против спецоперации и критиковала российскую власть.

В день начала СВО Сивацкая опубликовала видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, который требовал от руководства РФ остановить СВО. По словам артистки, в этот день она проснулась от звуков сирен в Киеве.

«Я проснулась от сирены. Друзья, я всегда только за мир. Мир — и только, я знаю лично много прекрасных людей в России», — писала она.

Запрещен ли Сивацкой въезд в РФ

20 апреля 2022 года «Известия» опубликовали список артистов, журналистов и работников культуры Украины, которым будет запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет. Всего в перечень вошел 31 человек, среди которых оказалась Сивацкая.

В своих социальных сетях она отреагировала на данную новость, с насмешкой опубликовав обработанное при помощи фильтра фото, которое старит лицо.

«Это я в 2072 году на съемках продолжения „Гранда“. Такая: „Наконец-то впустили“», — написала актриса.

Официального подтверждения наличия списка со стороны правоохранительных органов РФ не поступало.

Чем занимается сейчас

В настоящее время Сивацкая живет в Киеве и занимается бизнесом. У нее есть магазин косметики, и она признавалась, что недовольна тем, что в страну завозят много контрафактной продукции.

По словам актрисы, людям на Украине приходится выживать из-за маленьких зарплат. Также она жаловалась на коррупцию.

«Мы должны развиваться. А коррупция и такая тонна „контрабаса“... Мы просто ничего с этим не сделаем. Как в 2014 году много людей уехало, и сейчас уехало, и уедут еще, пройдет еще пять лет... Я люблю Украину, я хочу здесь жить, хочу рожать здесь своих детей. Но я понимаю, что, если я буду создавать какой-то бизнес, какой-то продукт, и буду понимать, что просто нет людей, кому это интересно», — заявляла она в интервью блогеру Диане Глостер.

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