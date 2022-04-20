«Самые крутые»: украинские артисты отреагировали на запрет въезда в Россию

Украинские артисты прокомментировали 50-летний запрет на въезд в Россию. Большинство отреагировали на стоп-лист бравадой и едкими шутками. Реакцию «запрещённых» артистов опубликовал StarHit.

Заработавшие славу в России артисты моментально забыли о своих российских поклонниках. Потап опубликовал фото с женой Настей Каменских и заявил, что это «гордость быть в таком списке».

Евгений Мильковский из группы «Нервы», большинство хитов которой звучат на русском языке, назвал своё попадание в список «медалькой за отвагу» и заметил, что «всё делал правильно». «Я и не собирался, но всё равно приятно», — ёрничает артист.

Некоторые откровенно дурачились и публиковали фото и использованием фильтра, который старит лицо, чтобы представить, как они будут выглядеть через 50 лет. К ним примкнула актриса из трилогии «Последний богатырь» Людмила Сивацкая. «Это я в 2072 году на съемках продолжения „Гранда“. Такая: „Наконец-то, впустили“. Мне и ещё 30 очень талантливым и крутым артистам запретили въезд на территорию РФ на 50 лет», — с насмешкой сообщила актриса, добавив, что в списке неправильно указано её имя.

Другие попавшие в список звёзды ограничились более короткими высказываниями. Иван Дорн отметил, что список «сочнее, чем Global 500». Экс-ведущий российского шоу «Орёл и Решка» Андрей Бедняков съязвил: : «Мне влепили запрет на въезд в Россию на 50 лет... А я так хотел в Воронеж на лето!». Исполнительница Надя Дорофеева задалась неожиданным вопросом: «А я что, умру уже?».

Ранее «Известия» опубликовали полный список артистов, журналистов и работников культуры Украины, которым будет запрещён въезд в Россию сроком на 50 лет. В нём значится 31 человек. Официального подтверждения списка со стороны правоохранительных органов РФ не поступало.