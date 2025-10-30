Брата известного певца ищут приставы

Telegram-канал SHOT сообщил, что брата украинского певца Ивана Дорна ищут российские судебные приставы. По данным источника, родственник артиста живет в Башкирии и больше года не оплачивает коммунальные услуги.

Канал выяснил, что кузен Дорна задолжал 74,3 тыс. рублей, а также он владеет квартирой в Бирске площадью около 33 квадратных метров, за которую он не платит. В публикации говорится, что сам Илья сейчас живет в Уфе, у него есть танцевальная студия рядом с домом, где он обучает детей хип-хопу. В посте указано, что за занятия брат Дорна берет от 8,5 тыс. рублей. В разговоре с каналом он отрекся от знаменитого родственника. При этом несколько лет назад мужчина участвовал в шоу «Танцы», где его поддерживал певец.

Также у Дорна в России живет двоюродная сестра Мария. Женщина открыто поддерживает спецоперацию на Украине и помогает российским военным.

Ранее Иван Дорн признался, что ходит голым дома даже при собственных детях. По словам певца, он практикует это с сыном, хотя жена просит его одеваться в присутствии 10-летней дочери.