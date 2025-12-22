Встретились в бою. Солдат ВСУ сдался в плен брату-русскому: что известно

Боец ВСУ сдался в плен русскому брату, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Что известно, как родственники оказались по разные стороны конфликта?

Как боец ВСУ сдался в плен русскому брату

По словам Москальковой, два брата встретились на поле боя в зоне спецоперации. После разговора с родственником боец ВСУ сдался в российский плен. Омбудсмен заявила, что россиянин преподал украинцу «нравственный урок».

Родственники оказались по разные стороны баррикад: раннее семья жила на Украине и переехала в Россию еще до начала СВО, но один из сыновей остался ухаживать за тяжелобольной бабушкой, рассказала Москалькова.

«ТЦК его запихали на фронт, он сдался в плен», — описала омбудсмен судьбу украинца.

Москалькова сообщила, что к ней обратилась мать братьев. Уполномоченный по правам человека в России передала пленному весточку от матери, а ей — ответное письмо сына.

«Оно скупое, я его не могу пересказывать, но смысл его: „Мама, все нормально, верь в меня“. Он останется у нас, в России, потому что этот человек понял, где правда и справедливость и почему все это случилось», — добавила омбудсмен.

СМИ со ссылкой на аппарат омбудсмена уточнили, что история произошла в 2023 году. Старший брат, мобилизованный житель Краматорска (город на подконтрольной ВСУ территории ДНР), и младший, военнослужащий ВС РФ, оказались в соседних населенных пунктах Запорожской области и смогли созвониться. По совету родственника солдат ВСУ вышел на частоту «Волга», с помощью которой украинские военные могут сообщить о своем желании сдаться, после чего был взят в плен на линии соприкосновения.

ВС Украины Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как россияне возвращаются из Украины и воссоединяются с близкими

Ранее Москалькова рассказала, что группа российских граждан смогла вернуться на Родину с территории Украины. Она не уточнила детали обстоятельств и точное число граждан.

«Несколько россиян, которые ранее должны были вернуться с Украины в рамках гуманитарной акции, удалось вернуть в Россию», — добавила Москалькова.

Также, по словам омбудсмена, на Украину из Херсонской области выехали несколько человек. До этого они не могли переехать из-за непредвиденных обстоятельств, которые не зависели от России.

До этого 15 россиян вернулись с Украины, чтобы воссоединиться с родными в РФ. Транзитным пунктом для них стала граница с Белоруссией. Возвращение россиян прошло в рамках гуманитарной акции. Это стало возможным после договоренности Москальковой с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

В Россию вернулись 12 женщин и трое мужчин, большинство из них пожилые. Также со своими семьями воссоединились граждане Украины. Москалькова и родственники россиян встретили их на границе.

Кроме того, Москалькова заявила, что Россия и Украина создали жизнеспособный механизм для воссоединения разделенных семей. Диалог между аппаратами омбудсменов двух стран велся на протяжении почти полугода.

Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Очень важно, что мы сумели наладить такой алгоритм взаимодействия, который позволял бы воссоединяться семьям», — сказала она.

