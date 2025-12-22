Встретились в бою. Солдат ВСУ сдался в плен брату-русскому: что известно

Боец ВСУ сдался в плен русскому брату, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Что известно, как родственники оказались по разные стороны конфликта?
Как боец ВСУ сдался в плен русскому брату
По словам Москальковой, два брата встретились на поле боя в зоне спецоперации. После разговора с родственником боец ВСУ сдался в российский плен. Омбудсмен заявила, что россиянин преподал украинцу «нравственный урок».
Родственники оказались по разные стороны баррикад: раннее семья жила на Украине и переехала в Россию еще до начала СВО, но один из сыновей остался ухаживать за тяжелобольной бабушкой, рассказала Москалькова.
«ТЦК его запихали на фронт, он сдался в плен», — описала омбудсмен судьбу украинца.
Москалькова сообщила, что к ней обратилась мать братьев. Уполномоченный по правам человека в России передала пленному весточку от матери, а ей — ответное письмо сына.
«Оно скупое, я его не могу пересказывать, но смысл его: „Мама, все нормально, верь в меня“. Он останется у нас, в России, потому что этот человек понял, где правда и справедливость и почему все это случилось», — добавила омбудсмен.
СМИ со ссылкой на аппарат омбудсмена уточнили, что история произошла в 2023 году. Старший брат, мобилизованный житель Краматорска (город на подконтрольной ВСУ территории ДНР), и младший, военнослужащий ВС РФ, оказались в соседних населенных пунктах Запорожской области и смогли созвониться. По совету родственника солдат ВСУ вышел на частоту «Волга», с помощью которой украинские военные могут сообщить о своем желании сдаться, после чего был взят в плен на линии соприкосновения.
Как россияне возвращаются из Украины и воссоединяются с близкими
Ранее Москалькова рассказала, что группа российских граждан смогла вернуться на Родину с территории Украины. Она не уточнила детали обстоятельств и точное число граждан.
«Несколько россиян, которые ранее должны были вернуться с Украины в рамках гуманитарной акции, удалось вернуть в Россию», — добавила Москалькова.
Также, по словам омбудсмена, на Украину из Херсонской области выехали несколько человек. До этого они не могли переехать из-за непредвиденных обстоятельств, которые не зависели от России.
До этого 15 россиян вернулись с Украины, чтобы воссоединиться с родными в РФ. Транзитным пунктом для них стала граница с Белоруссией. Возвращение россиян прошло в рамках гуманитарной акции. Это стало возможным после договоренности Москальковой с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.
В Россию вернулись 12 женщин и трое мужчин, большинство из них пожилые. Также со своими семьями воссоединились граждане Украины. Москалькова и родственники россиян встретили их на границе.
Кроме того, Москалькова заявила, что Россия и Украина создали жизнеспособный механизм для воссоединения разделенных семей. Диалог между аппаратами омбудсменов двух стран велся на протяжении почти полугода.
«Очень важно, что мы сумели наладить такой алгоритм взаимодействия, который позволял бы воссоединяться семьям», — сказала она.
