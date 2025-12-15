Новый год-2026
15 декабря 2025 в 14:51

Москалькова раскрыла, какой алгоритм смогли наладить Россия и Украина

Москалькова заявила о налаженном РФ и Украиной алгоритме воссоединения семей

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия и Украина смогли наладить рабочий алгоритм для воссоединения разделенных семей, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, которые передает РИА Новости, диалог между аппаратами омбудсменов двух стран велся на протяжении почти полугода.

Почти полгода аппарат российского омбудсмена был в диалоге с украинской стороной с тем, чтобы объединить семьи, разлученные сегодняшним днем <…> Очень важно, что мы сумели наладить такой алгоритм взаимодействия, который позволял бы воссоединяться семьям, — сказала Москалькова.

По словам омбудсмена, с территории Украины в Россию планируется возвращение 15 граждан, а еще 15 человек отправятся к своим близким на Украину. Таким образом, 30 человек «сегодня смогут обрести счастье», отметила она.

Ранее Москалькова заявила, что Украина так и не предоставила России списки якобы тысяч украинских детей, которые, по утверждению Киева, были незаконно вывезены в РФ. По ее словам, при этом детей, которые проживали на территории ДНР, киевские власти вывозили в зарубежные государства, в частности, в Австрию.

