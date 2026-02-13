Зимняя Олимпиада — 2026
Биограф Анны Герман открыл тайну о ее брате

Биограф Ильичев: у Анны Герман был старший брат, о котором она не знала

Анна Герман, 1978 год Анна Герман, 1978 год Фото: Рыбаков/РИА Новости
У певицы Анны Герман был старший брат, о котором она не знала, рассказал NEWS.ru биограф звезды советско-польской эстрады Иван Ильичев. До встречи с матерью исполнительницы хита «Надежда», Евгений Герман был женат на женщине по имени Альма. С ней и маленьким сыном Рудольфом они жили под Донецком, здесь Евгений Фридрихович работал в одной конторе бухгалтером, но его подставили, хотели арестовать за растрату средств, которую тот не совершал.

Под угрозой уголовного преследования Герман сбежал в Узбекистан. Его первую семью репрессировали в Казахстан. Так они навсегда потерялись. В городе Ургенч Евгений Фридрихович встретил Ирму Бернер, они поженились. Вскоре 14 февраля 1936 года на свет появилась Анна Герман. Но семейное счастье продлилось недолго. В 1938 году Евгения Фридриховича расстреляют по подложному доносу. Соседи сообщат, что он якобы распевает немецкие песни (у отца Анны были немецкие и голландские корни. — NEWS.ru), — рассказал Ильичев.

Рудольф Герман все эти годы жил в Казахстане, работал директором школы и учителем математики. Как сообщил биограф звезды, родной брат Евгения Фридриховича Артур Герман не рассказал племяннику, что у того есть сводная сестра. Рудольф Евгеньевич случайно узнал об это только в 1978 году, но с певицей ему так и не удалось познакомиться.

Это невероятная жестокость, которая мне совершенно непонятна, как и семье Рудольфа. Артур лишил целую семью корней. Рудольф умер в восемьдесят шестом году, пережил Анну Герман на четыре года. Меня разыскала его дочь, Ирина Рудольфовна. По ее и линии еще нескольких детей Рудольфа продолжается род Германов, уже появились внуки, — сказал Ильичев.

Сын Анны Герман Збигнев Туховский-младший (Збышек), который родился в 1975 году, живет в Польше, до сих пор холост, детей у него нет.

Ранее звукозаписывающая фирма «Мелодия» выпустила виниловую пластинку с композициями Анны Герман. По данным пресс-службы компании, на пластинке представлены песни разных лет, записанные с 1965 по 1979 год.

