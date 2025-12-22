Магнитные бури сегодня, 22 декабря: что завтра, давление, раздражительность

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 22 декабря 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, как противостоять бурям?

Будут ли магнитные бури 22 и 23 декабря

В понедельник, 22 декабря, по прогнозу ИКИ РАН, возможна магнитная буря: скачок Кр-индекса до пяти единиц предполагался моделью между 09:00 и 12:00 мск. В остальные часы показатель, как ожидается, будет в районе трех-четырех единиц.

Онлайн-график демонстрирует, что слабая магнитная буря уровня G1 началась значительно раньше прогнозируемого срока — около 00:00 мск. После 03:00 мск Кр-индекс пошел на спад.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 15%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 60%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 3)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошло шесть новых вспышек — все они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,6.

В пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили об осложнении геомагнитной обстановки с понедельника по среду, 22–24 декабря, из-за начала воздействия на Землю крупной корональной дыры.

«В окрестностях планеты примерно на сутки раньше графика начали регистрироваться признаки воздействия на Землю потока возмущенного солнечного ветра из сформированной на Солнце корональной дыры. Соответствующая структура сложной формы наблюдается сейчас в центре солнечного диска, охватывая южное и часть северного полушария Солнца», — говорится в сообщении.

Геомагнитный прогноз, отметили астрономы, на ближайшие дни довольно неустойчив: возможны как умеренные возмущения, если к планете придут потоки плазмы из средней части дыры, где наблюдаются большие разрывы, так и продолжительные бури уровня около G2, если в плоскость планет опустится поток плазмы из расположенной выше области «сплошной черноты».

«Глобально ожидающийся уровень геомагнитной активности оценивается пока как умеренный. Корональные дыры в одиночку, без помощи вспышек, лишь в исключительных случаях способны раскачать магнитное поле Земли выше уровня бурь G1–G2», — добавили в лаборатории.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 22 декабря, ожидается магнитная буря силой пять баллов.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — отметил источник.

Во вторник, 23 декабря, по прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 60%. Кр-индекс в начале суток зафиксируется в районе четырех, а затем несколько снизится.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 23 декабря. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — пишет my-calend.

Как противостоять магнитным бурям

Полноценный отдых поможет легче пережить магнитные бури, заявил врач общей практики Александр Горячев. Специалист подчеркнул, что это наиболее действенный способ снизить чувствительность к внешним факторам.

«Желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Основу рациона лучше сделать из овощей, фруктов, рыбы, круп», — добавил Горячев.

Врач уточнил, что в период магнитных бурь стоит ограничить употребление тяжелой и соленой пищи, алкоголя и кофеина. По его словам, данные продукты и напитки могут усилить колебания давления и повысить раздражительность. Специалист отметил, что не стоит перегружать себя интенсивными тренировками и тяжелой работой.

Во время магнитных бурь метеозависимым людям лучше оставаться дома, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, у каждого индивидуальная реакция на подобные явления.

«Это все очень индивидуально. Все зависит от самочувствия. Человек может не среагировать на магнитные бури, а может и среагировать. Важно понять, повысилось или понизилось давление. В зависимости от этого надо действовать. Если вы знаете, что вы метеочувствительны и сегодня будет такой день, постарайтесь не нагружать себя и не садитесь за руль. Лучше оставайтесь дома или возьмите с собой таблетки», — сказала Ярцева.

Особых рекомендаций для подготовки к магнитным бурям нет, подчеркнула она.

«Магнитные бури в целом не страшны для нас. Мы к ним прекрасно адаптированы. Пейте больше воды. Ничего критичного не произойдет. Важно следить за давлением. Если вы себя плохо чувствуете, мерьте давление почаще. Может быть, стоит скорректировать дозу препаратов — либо добавить, либо уменьшить», — заключила врач.

