Магнитные бури сегодня, 21 декабря: что завтра, риск инфаркта, стресс

Сегодня, 21 декабря, магнитной бури не ожидается, рассказали ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 21 и 22 декабря

По информации ученых ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 21 декабря, составляет всего 3%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 3%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 10%. Вероятность спокойной магнитосферы — 87%. За последние три часа, как и за последние сутки, состояние магнитосферы было спокойным», — пояснили ученые.

По данным портала my-calend, сегодня в течение суток магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, но 22 декабря ожидаются сильные магнитные бури.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 22 декабря. Ее сила составит пять баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций. За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний», — говорится в публикации.

Какие болезни могут обостриться во время магнитной бури

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова в беседе с NEWS.ru заявила, что в период геомагнитных возмущений необходимо отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить нагрузку на организм.

«Люди, чувствительные к этому, особенно страдающие заболеваниями сердца и сосудов, должны быть предельно внимательны к своему здоровью. Чтобы легче перенести магнитные бури, надо обязательно высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, отказаться от курения и алкоголя. Принимайте контрастные ванночки для рук и ног по утрам и расслабляющие ванны по вечерам. Снизьте калорийность пищи на треть и увеличьте в рационе фрукты и овощи. Если имеются такие диагнозы, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца или был перенесен инфаркт или инсульт, с особым вниманием отнеситесь к назначениям врача», — добавила она.

Терапевт Анна Лупач рекомендует метеозависимым людям в период вспышек на Солнце оставаться дома, спать не меньше восьми часов и пить больше воды. Она уточнила, что чувствительным к природным явлениям гражданам нужно записывать изменения в самочувствии. Также специалист напомнила, что необходимо обращаться к врачу для подбора препаратов первой помощи.

«Еще могут беспокоить повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Нередко такие симптомы испытывают люди, у которых есть хронические заболевания», — рассказала Лупач.

