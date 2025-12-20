Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 11:28

Магнитные бури сегодня, 20 декабря: что завтра, апатия, проблемы со сном

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 20 декабря, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, рассказали ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 20 и 21 декабря

По информации ученых ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 20 декабря, составляет всего 7%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойной магнитосферы — 68%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — пояснили ученые.

По данным портала my-calend, сегодня в течение суток магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки. Людям с пониженным давлением не стоит утром резко подниматься с кровати. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации.

Эксперты ИКИ РАН уточнили, что завтра, 21 декабря, на Земле сильной магнитной бури не ожидается.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как можно пережить период сильной магнитной бури

Врач-диетолог Ирина Писарева рекомендует в период геомагнитных ударов отказаться от алкоголя, курения и фастфуда.

«Чтобы сохранить хорошее самочувствие, также нужно снизить уровень стресса. В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Стоит отказаться от кофе, который также стимулирует нервную деятельность и может провоцировать различные головные боли. Необходимо просыпаться не слишком поздно и ложиться не позже 23:00», — заявила она.

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков объяснил, что магнитная буря может быть смертельно опасной для людей с хроническими заболеваниями, потому что колебания геомагнитного поля провоцируют обострение болезней, таких как гипертония.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. Чтобы уберечь себя, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — отметил медик.

Иван Смирнов
