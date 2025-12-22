Наступление ВС РФ на Харьков 22 декабря: ВСУ зажимают в клещи, Купянск

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 22 декабря 2025 года, что происходит в Купянске и Волчанске, где ВСУ зажимают клещи?

Какова ситуация на Харьковском направлении в понедельник, 22 декабря

На всех участках фронта в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, российская авиация и БПЛА «Герань» ровняют с землей склады и укрепрайоны ВСУ, обеспечивая продвижение штурмовикам, ВСУ отсиживаются в обороне, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Старицы „северяне“ продвинулись на четырех участках в лесных массивах. Общее продвижение составило до 400 м. В лесу западнее Лимана „Воины Севера“ заняли два опорных пункта ВСУ. Продвижение составило до 250 м. В Вильче наши штурмовики уничтожают последние очаги сопротивления ВСУ. За сутки продвижение составило до 400 м», — уточнил источник.

Канал утверждает, что ВСУ начали выстраивать оборону южнее Вильчи и пытаются осуществить дистанционное минирование маршрутов захода российских штурмовых групп в населенный пункт.

В Волчанских Хуторах ВС РФ продвинулись на 300 м по лесопосадкам, закрепляются, на участке Меловое — Хатнее российские войска продвинулись на 400 м и овладели лесным массивом, расчеты БПЛА «Герань-2» и экипажи ВКС РФ уничтожили позиции 3-й тяжелой мехбригады в районе Великого Бурлука и 129-й тяжелой мехбригады у Колодезного, на Липцевском участке без существенных изменений, ВСУ не предпринимали активных действий, пишет источник.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» в Харьковской области за сутки составили более трех десятков человек, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также два пункта управления БПЛА и склад материальных средств, сообщил «Северный ветер».

ВС Украины Фото: Global Look Press

«В Купянске идут сражения в районе центральной площади и микрорайона Юбилейный. Противник продолжает контратаковать малыми группами, идут бои. На Волчанском направлении российские войска продвигаются на рубеже Лиман — Прилипки и в Вильче, есть успехи в Волчанских Хуторах», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, российские войска завязали бои в районе Сотницкого Казачка; работает артиллерия в районе Золочева; подразделения ВС РФ выравнивают фронт по рубежу Лиман — Прилипки, оттесняя ВСУ к берегу Северского Донца.

«[ВС РФ] продвигаются в Вильче, зачистив порядка 30 частных домов, по юго-западной части поселка летят ФАБ. Есть успехи в западной части Волчанских Хуторов», — добавил политик.

Военный эксперт полковник в отставке Геннадий Алехин заявил, что на Купянском участке ВСУ по-прежнему предпринимают отчаянные попытки заскочить в зону городской застройки, Кондрашовку, а также продвинуться в сторону Радьковки и Голубовки — эти населенные пункты непосредственно примыкают к Купянску.

«Волчанск. Сейчас бои идут в населенных пунктах Старица, Лиман, Вильча и Волчанские Хутора. Здесь наши штурмовики планомерно занимают частный сектор, действуют в лесопосадках, где стоят оборонительные позиции 72-й и 127-й бригад. Они плотно зажимаются в клещи. За двое суток замечено наше продвижение в районе Колодезной и Великого Бурлука (главный узел обороны противника на этом участке)», — утверждает Алехин.

Источник отметил со ссылкой на данные разведки, что ВСУ с каждым днем труднее удерживать оборону на этом участке: пути подвоза и транспортные маршруты в сторону Великого Бурлука в основном контролируются ВС РФ.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Это конец ВСУ», — считает пользователь Telegram Александр С.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

