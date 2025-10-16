Автор хита «Не надо стесняться» заявил, что ходит голым при детях Певец Иван Дорн заявил, что не стесняется ходить голым в присутствии детей

Украинский певец Иван Дорн в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что до сих пор ходит голым дома при своих детях. По его словам, он практикует это с сыном, несмотря на просьбы жены одеваться в присутствии 10-летней дочери.

Музыкант признался, что ему импонирует ощущение свободы, когда он без одежды. При этом, по мнению Дорна, на детскую психику это никак не влияет и любые опасения по этому поводу преувеличены. Дудь в свою очередь раскритиковал певца за такую привычку, назвав ее неприемлемой.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко призвала россиян не ходить на концерты Дорна за границей. По ее словам, певцу просто хочется заработать денег, так как на Украине у него такой возможности нет. Исполнитель надеется, что российская аудитория его знает и помнит, предположила парламентарий.

До этого стало известно, что Дорн готов брать заказы на корпоративы за $45 тыс. (около 4 млн рублей). Для граждан РФ исполнитель намерен выступать в соседних странах, в частности в Казахстане. При этом в райдере указано, что зрители должны придерживаться нейтральной позиции по СВО.