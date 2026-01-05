Юбилейный концерт Долиной отменили? Что известно, что будет с ее карьерой

Юбилейный концерт Долиной отменили? Что известно, что будет с ее карьерой

Продажа билетов на сольный концерт певицы Ларисы Долиной в Москве приостановлена, пишут СМИ. Кроме того, на ту же дату поставили выступление других артистов. Что об этом известно, Долину «отменили»?

Что известно об отмене концерта Долиной в марте

Как писал NEWS.ru, концерт под названием «Юбилей на бис» был запланирован на 6 марта в Московском международном доме музыки (ММДМ). На официальном сайте певицы мероприятие остается в афише, но при попытке перейти к покупке появляется сообщение об ошибке «Элемент не найден». Кроме того, на сайте самого концертного зала в этот день анонсированы другие мероприятия, включая концерт оркестра, фламенко-спектакль и трибьют-шоу.

Блогерша и журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале рассказала, что вместо Долиной 6 марта в ММДМ будут выступать певица Пелагея и аккордеонист Петр Дранга.

«„Отмена“ Ларисы Долиной до сих пор не сбавляет обороты. Юбилейный концерт певицы, запланированный на 6 марта в Доме музыки, отменен. Директор народной артистки опровергает эти сообщения, однако освободившуюся дату на площадке уже заняли Пелагея и Петр Дранга. Решение об отмене приняли организаторы, объяснив его большим хейтом в соцсетях и жалобами от людей», — написала Жигалова.

При этом концерты Долиной, Пелагеи и Дранги стоят на одну дату, одно время и одной площадке. Сказано, что мероприятия пройдут в Светлановском зале.

Представитель Долиной Сергей Пудовкин утверждал, что юбилейный концерт певицы состоится. Однако ряд СМИ сообщал об отмене мероприятия, ссылаясь на низкие продажи билетов: якобы было реализовано лишь около 15% зала за полгода.

Также под угрозой другой концерт Долиной, запланированный на 27 января, заявил продюсер Павел Рудченко. По состоянию на 30 декабря было продано лишь 14 билетов.

«Интерес к Ларисе Долиной значительно поутих, билеты не продаются на концерты. Некоторые люди даже могут сдавать ранее приобретенные билеты», — прокомментировал Рудченко.

21 декабря, когда Долина появилась на сцене впервые после проигрыша в суде за квартиру, выступив на концерте «Рождество с Григорием Лепсом», зрители встретили ее холодно: в зале были слышны редкие хлопки и свист.

Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что будет с карьерой Долиной

При этом о полной «отмене» Долиной говорить не приходится. В частности, артистку показали в новогоднем эфире телеканала ТНТ. Ее героиня исполнила песню в фильме «Невероятные приключения Шурика». Долина сыграла родственницу комедийного персонажа товарища Саахова. Она спела композицию певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) под названием «За деньги - да».

Кроме того, артистка вошла в число участников главных новогодних музыкальных программ на федеральном телевидении. Первый канал 1 января представил большой праздничный концерт «Наш Новый год», где выступила Долина. Певица также появилась в шоу «Песня года» на телеканале «Россия». Концерт подводит музыкальные итоги года и собирает на одной сцене ведущих исполнителей. При этом некоторые СМИ ранее сообщали, что Долину начали вырезать из новогодних программ на федеральных телеканалах.

Тем не менее телеведущий Отар Кушанашвили считает, что Долина обречена быть проклятой до конца дней. По его словам, случай со скандальной квартирой в Хамовниках надолго оставит осадок в памяти поклонников певицы.

«Конечно, в какой-то степени это ненормально, когда толпой избивают. Но человек сделал для этого все. Мне кажется, что это настолько вопиющий случай, что она обречена быть проклятой до конца дней», — подчеркнул он.

Кушанашвили рассказал, что его личное впечатление от певицы всегда было негативным. Он охарактеризовал ее как человека, который на бытовом уровне постоянно проявлял грубость и высокомерие по отношению к окружающим, что в конечном итоге и сформировало нынешний образ Долиной в глазах публики.

По мнению Рудченко, после ситуации с квартирой исполнительница должна показать зрителям, что ее деятельность не сводится исключительно к личной выгоде.

«Она должна всецело благодарить аудиторию и показать, что без нее она не существует, что работает для публики. Поэтому ей необходимы определенные репутационные мероприятия, ряд шагов, возможно, устроить благотворительные мероприятия или акции. Но самое главное — работать не ради денег, потому как она показала черты своего характера и финансовый интерес. Зритель обратил внимание именно на это», — пояснил продюсер.

Читайте также:

Погода в Москве в понедельник, 5 января: 20-градусные морозы на подходе?

Почему не работает WhatsApp 5 января: где сбои в РФ, блокировка, мошенники

Королевская семья Британии: новости, Уильям бросил Миддлтон по телефону