В Европе задумались о запрете брака между близкими родственниками В Швеции намерены запретить брак между двоюродными братьями и сестрами

Правительство Швеции подготовило законопроект о запрете браков между двоюродными братьями и сестрами, включая отказ от признания подобных союзов, заключенных за рубежом, говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии. Согласно документу, передает ТАСС, такое решение направлено в первую очередь на защиту женщин и девочек от угнетения, особенно живущих «в условиях, связанных с понятием чести».

Насилие и угнетение, связанные с понятием чести, недопустимы в нашем обществе. <…> Запрет на браки между двоюродными братьями и сестрами является важной мерой для обеспечения права каждого человека самостоятельно распоряжаться своей жизнью, — сказано в пресс-релизе.

Авторы законопроекта полагают, что такие браки опасны угнетением, основанном на семейной чести, и укоренением связанных с этим понятием структур, в том числе криминальных, основанных на родстве. Законопроект также вводит запрет на брак между другими близкими родственниками. Согласно новым правилам, сводные, усыновленные или удочеренные братья и сестры не смогут получить разрешение на вступление в брак друг с другом.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко отмечал, что браки между двоюродными братьями и сестрами могут привести к серьезным медицинским и генетическим рискам. По словам эксперта, такие союзы значительно повышают вероятность рождения детей с врожденными патологиями и отрицательно влияют на генофонд населения.