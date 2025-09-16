Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 01:41

В РАН озвучили опасность браков между двоюродными родственниками

Онищенко: браки между двоюродными родственниками могут привести к вырождению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Браки между двоюродными братьями и сестрами могут привести к серьезным медицинским и генетическим рискам, заявил в беседе с Life академик РАН Геннадий Онищенко. По словам эксперта, такие союзы значительно повышают вероятность рождения детей с врожденными патологиями и отрицательно влияют на генофонд населения.

Онищенко подчеркнул, что кровнородственные браки негативно сказываются на генетическом разнообразии популяции. Именно поэтому большинство современных обществ и государств вводят строгие запреты и ограничения на такие формы семейных союзов. Подобная практика представляет угрозу для здоровья нации в долгосрочной перспективе.

Кровосмешение негативно сказывается на генофонде и здоровье населения в целом, поэтому в большинстве обществ и государств существуют строгие запреты и ограничения на подобные союзы, — указал Онищенко.

Запреты на браки между близкими родственниками основаны на комплексном подходе, учитывающем этические, социальные и медицинские аспекты. Современная генетика располагает убедительными доказательствами повышенного риска наследственных заболеваний у потомства от таких браков.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что в России стоит запретить возможность заключения браков между двоюродными братьями и сестрами. Так он отреагировал на аналогичное решение, принятое в Азербайджане.

