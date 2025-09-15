Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 13:32

Депутат хочет запретить браки между двоюродными родственниками

Милонов: следует запретить браки между двоюродными братьями и сестрами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России стоит запретить возможность заключения браков между двоюродными братьями и сестрами, заявил «Газете.Ru» депутат Государственной думы Виталий Милонов. Так он отреагировал на аналогичное решение, принятое в Азербайджане. Член ГД уверен, что подобные союзы могут приводить к генетическим мутациям у детей.

Считаю, что эти браки все равно являются родственными, заключать их категорически нельзя. В принципе, в нашей традиции это и не принято, это считалось совершенно недопустимым с моральной точки зрения, с традиционной. Но в законодательстве существует этот пробел. <...> Это очень опасное явление и всевозможные нехорошие заболевания, нехорошие мутации, которые будут у детей, — сказал депутат.

Ранее заместитель главы Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко заявил, что словесные обещания жениться и выйти замуж должны иметь юридическое значение. По его словам, в случае отказа заключить брак человек должен выплатить своему партнеру моральную компенсацию. Мирошниченко отметил, что часто люди годами обещают своему партнеру заключить брачный союз, а потом расстаются, оставляя другого человека с ощущением напрасно прожитых лет.

До этого заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что за прошедшее лето заключили почти 36 тысяч браков, что является самым высоким показателем с 2015 года. Чаще всего браки регистрировали в августе — более 13 тысяч пар.

