Более 30 тысяч браков заключили в Москве за лето 2025 года Ракова: в Москве за лето заключили около 36 тысяч браков

В Москве за прошедшее лето заключили почти 36 тысяч браков, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, это самый высокий показатель в городе с 2015 года.

За три месяца в столице было создано почти 36 тысяч новых семей, — сказала Ракова.

Заммэра Москвы отметила, что чаще всего браки регистрировали в августе: тогда обручились более 13 тысяч пар. Ракова добавила, что половина молодоженов выбирали для свадьбы дворцы бракосочетания, в частности, № 1, 4 и Шипиловский. Она также указала, что наиболее популярными датами для заключения брака были 25 июля, 7 июня и 8 августа.

