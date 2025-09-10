Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 15:15

Более 30 тысяч браков заключили в Москве за лето 2025 года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве за прошедшее лето заключили почти 36 тысяч браков, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, это самый высокий показатель в городе с 2015 года.

За три месяца в столице было создано почти 36 тысяч новых семей, — сказала Ракова.

Заммэра Москвы отметила, что чаще всего браки регистрировали в августе: тогда обручились более 13 тысяч пар. Ракова добавила, что половина молодоженов выбирали для свадьбы дворцы бракосочетания, в частности, № 1, 4 и Шипиловский. Она также указала, что наиболее популярными датами для заключения брака были 25 июля, 7 июня и 8 августа.

Ранее социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева заявила, что юмор и ирония являются ключевыми элементами для укрепления семейных отношений и предотвращения конфликтов. Она считает, что совместный смех сближает партнеров и помогает им справляться с трудностями.

До этого психолог Александра Миллер заявила, что съезжаться с партнером стоит только при наличии четких планов на будущее. По ее словам, часто мужчина в ходе сожительства теряет мотивацию оформлять отношения официально.

