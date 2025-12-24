Популярная группа подняла ценник на корпоративы и осталась без заказов Mash: группа Uma2rman подняла гонорар до 4 млн рублей и осталась без заказов

Telegram-канал Mash сообщил, что группа Uma2rman осталась практически без контрактов на новогодние корпоративы после резкого повышения гонорара с 3 до 4 млн рублей. По информации источника, окна для выступлений в декабре и январе у исполнителей почти пусты, а надежды на ажиотаж не оправдались.

В сообщении канала говорится, что сейчас команда активно ведет переговоры, предлагая скидку в 500 тыс. рублей на 45-минутный сет. Mash уточняет, что при этом условия райдера остались прежними: для солистов требуются два VIP-люкса и перелет бизнес-классом, для команды — восемь стандартных номеров и экономкласс.

По информации источника канала, в списке пожеланий для гримерки значатся премиальный алкоголь, а также оливье и греческий салат без мяса. В публикации Mash утверждается, что в случае, если заказов так и не найдется, музыканты планируют встретить Новый год в студии, записав ремейк своей известной песни, отметил источник.

Ранее стало известно, что группа «Ленинград» и Филипп Киркоров возглавили рейтинг артистов с самыми высокими гонорарами за выступления на новогодних корпоративах. Так, «Ленинград» берет за концерт от 20 млн рублей, а выступление Киркорова оценивается минимум в 12 млн рублей.