24 декабря 2025 в 14:59

«От Арктики до Крыма»: Путин обозначил масштабы развития России

Путин: планы развития России охватывают всю страну от Курил до Донбасса

Выступая перед сенаторами на пленарной сессии Совета Федерации, президент России Владимир Путин подчеркнул всеобъемлющий характер современных планов государственного строительства. По словам главы государства, текущие программы развития охватывают всю территорию страны. Президент отметил, что стратегическое проектирование ведется с учетом интересов жителей всех регионов — от Калининграда на западе до Курильских островов на востоке.

Сегодня наши стратегические планы, программы развития охватывают всю страну — от Калининграда до Курильских островов, от Арктических широт до Крыма, Донбасса и Кавказа, — заявил президент.

Интеграция новых территорий и укрепление традиционных опорных регионов названы фундаментом долгосрочной политики страны. Путин подчеркнул, что такой масштабный подход позволяет синхронизировать развитие инфраструктуры, социальной сферы и промышленности по всей вертикали власти.

Ранее Путин подвел итоги осенней сессии российского парламента и заявил, что обе палаты с хорошим результатом завершают осеннюю сессию. Российский лидер отметил, что в интересах страны и граждан принят ряд важных законодательных решений.

