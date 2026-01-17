Стало известно, как может измениться состав участников НАТО Политолог Светов: США могут оставить в НАТО только выгодных партнеров

США могут переформировать НАТО, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, в новый Альянс могут войти Румыния, Косово, Германия и Польша.

Я допускаю, что НАТО в нынешнем виде перестанет существовать. Вполне возможно, что она будет переформатирована. В нее будут входить те страны, в которых находятся серьезные американские базы. Это Румыния, где американцы завершают создание крупнейшей базы возле города Констанца. Польша, где тоже хаб есть. Косово, в котором американцами создана вторая по размерам военная база. И, может быть, Германия, — заявил Светов.

Политолог отметил, что количество действующих стран НАТО не удовлетворяет запросы Альянса. По его словам, Люксембург, страны Прибалтики и Бельгия не вносят вклад в обороноспособность организации.

Какой вклад в обороноспособность вносят прибалтийские государства, Люксембург или та же самая Бельгия? Это чисто количественные показатели. Сейчас в НАТО около 30 стран, а когда нужно действовать, начинаются разногласия. Поэтому переформатирование НАТО возможно, но ожидать развала Альянса не приходится, — заключил Светов.

Ранее Светов усомнился в возможности выхода Франции из НАТО. По его словам, резолюция о выходе из Североатлантического альянса является лишь риторикой Парижа.