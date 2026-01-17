Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 16:18

Стало известно, как может измениться состав участников НАТО

Политолог Светов: США могут оставить в НАТО только выгодных партнеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

США могут переформировать НАТО, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, в новый Альянс могут войти Румыния, Косово, Германия и Польша.

Я допускаю, что НАТО в нынешнем виде перестанет существовать. Вполне возможно, что она будет переформатирована. В нее будут входить те страны, в которых находятся серьезные американские базы. Это Румыния, где американцы завершают создание крупнейшей базы возле города Констанца. Польша, где тоже хаб есть. Косово, в котором американцами создана вторая по размерам военная база. И, может быть, Германия, — заявил Светов.

Политолог отметил, что количество действующих стран НАТО не удовлетворяет запросы Альянса. По его словам, Люксембург, страны Прибалтики и Бельгия не вносят вклад в обороноспособность организации.

Какой вклад в обороноспособность вносят прибалтийские государства, Люксембург или та же самая Бельгия? Это чисто количественные показатели. Сейчас в НАТО около 30 стран, а когда нужно действовать, начинаются разногласия. Поэтому переформатирование НАТО возможно, но ожидать развала Альянса не приходится, — заключил Светов.

Ранее Светов усомнился в возможности выхода Франции из НАТО. По его словам, резолюция о выходе из Североатлантического альянса является лишь риторикой Парижа.

США
НАТО
Германия
Румыния
Косово
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач раскрыла опасность популярного у россиян продукта для завтрака
В Бурятии проведут проверку после скандального избиения женщины в полиции
В Новосибирской области восстановили движение электричек
Появилось видео мощного пожара на электроподстанции в Серпухове
В Петербурге полиция накрыла подпольное казино
Сообщения о пытках петербурженки на Кубани дошли до Бастрыкина
Новая «схема Долиной»: пенсионерки по-новому обманывают покупателей жилья
Милонов сравнил Касаткину с проституткой
Наступление на Запорожье 17 января: армия РФ перемолола штурмовиков ВСУ
Новые победы России и шанс для бойцов ВСУ: новости СВО на вечер 17 января
ДТП стало причиной сбоя на МЦД-2
Жительница Татарстана впала в кому на отдыхе в Египте
Эксперт по ЖКХ предложил ввести поощрение за самостоятельную уборку снега
Ни минутой позже: скорой помощи в России утвердили жесткий норматив, детали
Раскрыто количество переданных российским пленным посылок
В Сети появилось видео с места взрыва в кафе на Ставрополье
В Грозном опровергли гибель бойца ММА Чимаева в ДТП
Глава Чечни показал кадры совещания с участием Адама Кадырова
Экс-защитник «Динамо» стал игроком «Пеньяроля»
Известного в городе пожарного застрелили на охоте
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.